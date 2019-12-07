Скандал на фоне вручения Нобелевской премии австрийскому писателю

Церемония прошла на фоне протеста послов Косово, Боснии, Албании и Турции. Кроме того, шведский писатель боснийского происхождения Аднан Махмутович организовал в Стокгольме акцию протеста против присуждения премии Хандке. По его словам, это решение является шагом к "продолжению геноцида".

Как отмечает BBC News, в этом году выбор Шведской академии был противоречивым: писатель во время войны в Югославии поддерживал Сербию.

На прошлой неделе член Шведской академии Питер Энглунд заявил, что будет бойкотировать вручение Нобелевских премий: "Отмечать награждение Петера Хандке было бы грубым лицемерием с моей стороны".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Нобелевская премия "обесценилась": "Присуждение Нобелевской литературной премии в День прав человека деятелю, отрицающему геноцид в Боснии и Герцеговине, является не чем иным, как наградой за нарушение прав человека".

Министр иностранных дел Косово Бегджет Паколли заявил, что поручил послу в Швеции бойкотировать церемонию. Он указал, что "писатель, который поддерживал Милошевича и его геноцид в Боснии и Косово, не заслуживает Нобелевской премии". Исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Какай заявил об аналогичном шаге, написав в Twitter, что "оправдание жестокости войны во время распада Югославии не должно быть вознаграждено".

Бойкот поддержали работники СМИ, которые были свидетелями военных преступлений на территории бывшей Югославии.

По мнению Петера Хандке, боснийские мусульмане сами совершили массовые убийства в Сараево, а затем обвинили в этом сербов. Он также ставит под сомнение убийство тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. В одном из интервью писатель требовал прекратить сравнивать Милошевича с Гитлером, а также перестать употреблять термин "концлагерь" применительно к гражданской войне на территории бывшей Югославии.