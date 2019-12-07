Полицейский и еще пятеро человек погибли в результате стрельбы на улицах американского города Джерси-сити, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местных властей.

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент начался с того, что один из полицейских, который расследовал дело, вышел на подозреваемых и был застрелен одним из них. Затем преступники скрылись в продуктовом магазине неподалеку от Бидвелл Авеню. Там в результате перестрелки с полицией оба нападающих погибли. Еще трое гражданских лиц получили несовместимые с жизнью ранения.

Assoсiated Press пишет, что в больнице находится еще двое полицейских.

Израильские СМИ сообщили, что в результате перестрелки в центре района, в котором находятся многие еврейские объекты, в том числе кошерный магазин и синагога, были ранены трое сатмарских хасидов.