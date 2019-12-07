Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 03:12

На недавнем саммите НАТО в Лондоне министр обороны Эстонии Юри Луйк открыто назвал Россию серьезной угрозой для безопасности. Он подчеркнул, что только Североатлантический альянс способен сдержать российскую агрессию против соседних государств, имея в виду Эстонию, Латвию и Литву. В чем же причина опасений эстонского политика? Дело в том, что несмотря на почти 30 лет, прошедших с восстановления независимости, между Эстонией и Россией до сих пор не подписан договор о границе.

А в корне этого вопроса, по мнению, dw.com, разное отношение к Тартускому мирному договору, заключенному между Эстонией и Советской Россией в феврале 1920 года. Согласно этому документу балтийская республика получала от России часть приграничных территорий — к западу от Петрограда (они после оккупации Эстонии находятся в составе РФ). Там же большевистская Россия отказывалась от каких-либо притязаний на Эстонию, признав первой независимость нового государства. Для советской же России договор был важен тем, что он прорывал международную блокаду большевистских властей. Пограничные вопросы — непростая часть международной политики, чувствительная и взрывоопасная. Как правило, часто такими документами завершаются войны, подводя итоги конфликтов. Аналогичный эстонско-российскому, договор был подписан в августе 1920 года между Латвийской Республикой и Россией. В нем тоже были записаны территориальные уступки со стороны большевиков в пользу этого нового государства.

Так же, как в случае с Эстонией, часть земель (город Абрене и район — теперь Пыталовский район Псковской области — прим. авт.) была переведена в состав СССР после оккупации 1940 года. В отличие от ситуации между Эстонией и Россией, латвийско-российский договор о границе был подписан еще в 1997 году. Его вначале большинством голосов принял парламент Латвии, потом законодательно провозгласила тогдашний президент Вайра Вике-Фрейберга. Подписание на уровне премьеров состоялось в Москве. Этот документ и позиция президента подверглись острой критике со стороны национальных политических кругов — ведь в нем был зафиксирован отказ Латвии от довоенной территории Абренского округа, который был передан ей по договору 1920 года. В.Вике-Фрейбергу кое-кто называл предателем национальных интересов. Но позиция президента была непреклонной — она считала, что лучше закрыть тему, чем пребывать в состоянии неопределенности бок о бок с огромным соседом.