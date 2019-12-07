Лукашенко вдруг вспомнил о НАТО наша корреспонденция
Беларусь может принимать участие в совместных учениях с НАТО. Об этом, как сообщило издание «Наша нива», заявил журналистам в Минске первый замминистра обороны страны Олег Белоконев.
«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия», - сказал О. Белоконев.
А незадолго до этого белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заверил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военной политики и военно-политической стратегии.
Все это говорит о том, что еще до далеко не успешных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи Минск начал предпринимать какие-то шаги в сторону Североатлантического блока.
Белорусский политолог Юрий Чаусов сделал попытку разъяснить такое странное поведение верного союзника России. «В традиционном лексиконе действующего белорусского руководства, - заявляет он, - на внутренней арене термин «НАТО» неразрывно связан с понятием «угроза», этот альянс имеет «плохую прессу» и в целом непопулярен, вопрос о вступлении Беларуси в НАТО не рассматривается даже в отдаленной перспективе, а для единственной оппозиционной партии, которая имеет в своей программе тезис о вступлении в НАТО (Партии БНФ), он является скорее политическим маркером радикального выбора геополитической ориентации на евроатлантическую цивилизацию, нежели реально политической платформой».
Тем не менее, продолжает Ю.Чаусов, Беларусь является ответственным партнером НАТО и одним из надежных участников расширенной программы альянса «Партнерство во имя мира», а на техническом уровне взаимодействие Минска и альянса осуществляется довольно последовательно. Более того, на уровне официальных документов Минска НАТО вовсе не рассматривается как источник военной угрозы, а с США как с одним из важнейших участников альянса обсуждаются вопросы участия Беларуси в важном проекте по обеспечению региональной безопасности в Евразии путем углубленного участия в Северной распределительной сети.
Оправдывает белорусский политолог такие, по сути, несовместимые со статусом союзного с РФ государства тем, что «опыт иных стран региона свидетельствует, что только вступление в альянс может быть гарантией беспрепятственной интеграции государства в экономические и политические структуры объединенной Европы. Пример Украины и Грузии показывает, что без интеграции в НАТО европейский выбор нации может столкнуться с противодействием Российской Федерации вплоть до военного вмешательства. А вот страны, которые одновременно стали на путь интеграции и в НАТО, и в ЕС смогли осуществить это без прямого вмешательства со стороны государства, считающего себя правопреемницей советской империи».
Как заявил haqqin.az другой белорусский политолог - Роман Яковлевский, развитие военного сотрудничества Минска со странами НАТО можно только приветствовать.
Яковлевский напомнил, что еще с 1995 года Беларусь участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», а в 2004 году страна присоединилась к «Процессу планирования и оценки сил» в рамках этой программы. К тому же, с 2011 года через территорию Беларуси идет постоянный транзит невоенных грузов Североатлантического альянса для нужд Международных сил содействия безопасности в Афганистане.
То есть удивляться, неожиданному развороту Минска в сторону стран альянса вовсе не следует – сотрудничество развивается давно.
Вместе с тем Р.Яковлевский считает, что «Минск не станет дальше идти с НАТО, так как он не захочет осложнений отношений с Россией».
Бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский видит в отступлении от принципов, которых до последнего времени придерживалась его страна, попытку Минска создать некий баланс в своих отношениях с Москвой и Западом.
«Играть в долгую на отказ от союзного государства Белоруссия позволить себе не может. Она за 25 лет настолько вросла в его структуру, что любые поползновения к выходу незамедлительно приведут к обрушению действующей политической системы в стране. Думаю, в Минске хорошо это понимают, и новые высказывания об учениях НАТО – это попытка уравновесить рыночные отношения. С одной стороны, он предлагает себя России, с другой - Западу», - делает вывод А. Зимовский.
Ну а прозападная пресса, особенно славянские соседи Беларуси, тем временем с удовольствием сообщают, что президент Беларуси Александр Лукашенко не поддался давлению России, которая настаивала на ускорении интеграции. Так, во всяком случае, комментирует переговоры белорусского и российского лидеров польская Dziennik Gazeta Prawna.
Газета отмечает, что Москва хочет создания общих межгосударственных учреждений, принятия в Беларуси российского рубля, согласования налоговых законов и согласия на строительство военной базы. Минску же нужен дешевые газ и нефть, однако отказываться от суверенитета он не собирается.
В материале этого издания под недвусмысленным заголовком «Очень долгая помолвка», польский автор подчеркивает, что «в контексте переговоров с Кремлем интересы президента Беларуси совпадают с интересами демократической оппозиции, которая боится поглощения Россией их страны. Поэтому милиция не препятствовала демонстрации в защиту независимости, которую организовал лидер Белорусской христианской демократии Павел Севери́нец. Протест, на который пришли около тысячи граждан, был незарегистрированный, а следовательно - незаконный. Обычно в таких случаях милиция применяет силу или до начала акции задерживает организаторов. На этот раз единственным задержанным был провокатор, который при виде протестующих начал выкрикивать пророссийские лозунги.
Как считает Dziennik Gazeta Prawna, Западу пришло время принять Лукашенко как друга.