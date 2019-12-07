«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия», - сказал О. Белоконев.

Беларусь может принимать участие в совместных учениях с НАТО. Об этом, как сообщило издание «Наша нива», заявил журналистам в Минске первый замминистра обороны страны Олег Белоконев.

А незадолго до этого белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заверил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военной политики и военно-политической стратегии.

Все это говорит о том, что еще до далеко не успешных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи Минск начал предпринимать какие-то шаги в сторону Североатлантического блока.

Белорусский политолог Юрий Чаусов сделал попытку разъяснить такое странное поведение верного союзника России. «В традиционном лексиконе действующего белорусского руководства, - заявляет он, - на внутренней арене термин «НАТО» неразрывно связан с понятием «угроза», этот альянс имеет «плохую прессу» и в целом непопулярен, вопрос о вступлении Беларуси в НАТО не рассматривается даже в отдаленной перспективе, а для единственной оппозиционной партии, которая имеет в своей программе тезис о вступлении в НАТО (Партии БНФ), он является скорее политическим маркером радикального выбора геополитической ориентации на евроатлантическую цивилизацию, нежели реально политической платформой».

Тем не менее, продолжает Ю.Чаусов, Беларусь является ответственным партнером НАТО и одним из надежных участников расширенной программы альянса «Партнерство во имя мира», а на техническом уровне взаимодействие Минска и альянса осуществляется довольно последовательно. Более того, на уровне официальных документов Минска НАТО вовсе не рассматривается как источник военной угрозы, а с США как с одним из важнейших участников альянса обсуждаются вопросы участия Беларуси в важном проекте по обеспечению региональной безопасности в Евразии путем углубленного участия в Северной распределительной сети.

Оправдывает белорусский политолог такие, по сути, несовместимые со статусом союзного с РФ государства тем, что «опыт иных стран региона свидетельствует, что только вступление в альянс может быть гарантией беспрепятственной интеграции государства в экономические и политические структуры объединенной Европы. Пример Украины и Грузии показывает, что без интеграции в НАТО европейский выбор нации может столкнуться с противодействием Российской Федерации вплоть до военного вмешательства. А вот страны, которые одновременно стали на путь интеграции и в НАТО, и в ЕС смогли осуществить это без прямого вмешательства со стороны государства, считающего себя правопреемницей советской империи».

Как заявил haqqin.az другой белорусский политолог - Роман Яковлевский, развитие военного сотрудничества Минска со странами НАТО можно только приветствовать.

Яковлевский напомнил, что еще с 1995 года Беларусь участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», а в 2004 году страна присоединилась к «Процессу планирования и оценки сил» в рамках этой программы. К тому же, с 2011 года через территорию Беларуси идет постоянный транзит невоенных грузов Североатлантического альянса для нужд Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

То есть удивляться, неожиданному развороту Минска в сторону стран альянса вовсе не следует – сотрудничество развивается давно.

Вместе с тем Р.Яковлевский считает, что «Минск не станет дальше идти с НАТО, так как он не захочет осложнений отношений с Россией».

Бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский видит в отступлении от принципов, которых до последнего времени придерживалась его страна, попытку Минска создать некий баланс в своих отношениях с Москвой и Западом.

«Играть в долгую на отказ от союзного государства Белоруссия позволить себе не может. Она за 25 лет настолько вросла в его структуру, что любые поползновения к выходу незамедлительно приведут к обрушению действующей политической системы в стране. Думаю, в Минске хорошо это понимают, и новые высказывания об учениях НАТО – это попытка уравновесить рыночные отношения. С одной стороны, он предлагает себя России, с другой - Западу», - делает вывод А. Зимовский.

Ну а прозападная пресса, особенно славянские соседи Беларуси, тем временем с удовольствием сообщают, что президент Беларуси Александр Лукашенко не поддался давлению России, которая настаивала на ускорении интеграции. Так, во всяком случае, комментирует переговоры белорусского и российского лидеров польская Dziennik Gazeta Prawna.

Газета отмечает, что Москва хочет создания общих межгосударственных учреждений, принятия в Беларуси российского рубля, согласования налоговых законов и согласия на строительство военной базы. Минску же нужен дешевые газ и нефть, однако отказываться от суверенитета он не собирается.