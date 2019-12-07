Жильцы дом говорят, что у этого здания очень богатая история и оно было построено немецкими мастерами в середине прошлого столетия.

Один из жильцов дома Фаиг Гурбанов жалуется, что капитальный ремонт дома не проводился долгие годы, и по этой причине балконы здания разрушаются. Особо опасная ситуация сложилась на 3 и 4 этажах дома, там лепка, прикрепленная под балконами, и облицовочные камни упали, даже видна арматура. Каждый миг существует опасность того, что балконы здания обрушатся на головы пешеходов.

В Ясамальском районе Баку на проспекте Нариманова у дома №9 балконы находятся в аварийном состоянии. Речь идет об архитектурном доме, расположенном в двух шагах от памятника Наримана Нариманова. Об этом haqqin.az рассказала группа жильцов дома, обратившись с жалобой в редакцию.

Из-за того, что этот дом имеет архитектурную значимость, жильцы стараются сохранить его первозданный облик. Один из жильцов, говорит, что жители, собрав деньги, сами отремонтировали подъезды дома и установили сейфовые двери в них.

«По орнаменту на фасаде дома видно, что это архитектурный дом. Один из тех домов, что были построены в Баку немецкими архитекторами. Я живу на пятом этаже, высота стен в моей квартире – 4 метра. А на нижних этажах высота стен уже 3 метра. Это очень крепкий, устойчивый дом. Наш дом, в отличие от многих домов не пострадал и от сильного землетрясения в Баку. А теперь из-за отсутствия ухода этот уникальный дом теряет свой вид. И дом все еще в хорошем состоянии, потому что мы, его жильцы, за свой счет отремонтировали каждый свой этаж», - говорит мужчина.

Жильцы дома говорят, что они неоднократно жаловались на состояние здания, но никто не реагирует на их жалобы.

«В советское время в нашем доме действовала централизованная система отопления. А теперь мы обогреваем свои квартиры с помощью системы комби и кондиционерами. Живем в центре города, но условия у нас самые плохие», - говорит другой жилец этого дома.

Фасад здания, выходящий к памятнику, недавно был отремонтирован. Но ремонт этот был лишь косметическим, а фасад здания, выходящий во двор, находится в плачевном состоянии. Штукатурка везде отвалилась, а различные провода и коммуникационные линии опутали дом словно паутина. Один из жильцов говорит, что работники ЖЭКа № 64, узнав о жалобе, провели осмотр дома и пообещали капитально отремонтировать его в ближайшее время.

Инженер ЖЭКа № 64 Айдын Гезалов сказал haqqin.az, что знает о жалобе жильцов, а осмотр балконов здания был недавно проведен.

«Мы буквально вчера осмотрели дом, о ситуации доложено руководству. У балконов просто отвалилась штукатурка, и это будет устранено в ходе ремонта», - сказал инженер.

Он также сказал, что жильцы дома сами виноваты в упадке и плачевном состоянии собственного жилища.