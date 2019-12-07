...И посыпались каменные балконы в Ясамальском районе приемная haqqin.az
В Ясамальском районе Баку на проспекте Нариманова у дома №9 балконы находятся в аварийном состоянии. Речь идет об архитектурном доме, расположенном в двух шагах от памятника Наримана Нариманова. Об этом haqqin.az рассказала группа жильцов дома, обратившись с жалобой в редакцию.
Один из жильцов дома Фаиг Гурбанов жалуется, что капитальный ремонт дома не проводился долгие годы, и по этой причине балконы здания разрушаются. Особо опасная ситуация сложилась на 3 и 4 этажах дома, там лепка, прикрепленная под балконами, и облицовочные камни упали, даже видна арматура. Каждый миг существует опасность того, что балконы здания обрушатся на головы пешеходов.
Жильцы дом говорят, что у этого здания очень богатая история и оно было построено немецкими мастерами в середине прошлого столетия.
Из-за того, что этот дом имеет архитектурную значимость, жильцы стараются сохранить его первозданный облик. Один из жильцов, говорит, что жители, собрав деньги, сами отремонтировали подъезды дома и установили сейфовые двери в них.
«По орнаменту на фасаде дома видно, что это архитектурный дом. Один из тех домов, что были построены в Баку немецкими архитекторами. Я живу на пятом этаже, высота стен в моей квартире – 4 метра. А на нижних этажах высота стен уже 3 метра. Это очень крепкий, устойчивый дом. Наш дом, в отличие от многих домов не пострадал и от сильного землетрясения в Баку. А теперь из-за отсутствия ухода этот уникальный дом теряет свой вид. И дом все еще в хорошем состоянии, потому что мы, его жильцы, за свой счет отремонтировали каждый свой этаж», - говорит мужчина.
Жильцы дома говорят, что они неоднократно жаловались на состояние здания, но никто не реагирует на их жалобы.
«В советское время в нашем доме действовала централизованная система отопления. А теперь мы обогреваем свои квартиры с помощью системы комби и кондиционерами. Живем в центре города, но условия у нас самые плохие», - говорит другой жилец этого дома.
Фасад здания, выходящий к памятнику, недавно был отремонтирован. Но ремонт этот был лишь косметическим, а фасад здания, выходящий во двор, находится в плачевном состоянии. Штукатурка везде отвалилась, а различные провода и коммуникационные линии опутали дом словно паутина. Один из жильцов говорит, что работники ЖЭКа № 64, узнав о жалобе, провели осмотр дома и пообещали капитально отремонтировать его в ближайшее время.
Инженер ЖЭКа № 64 Айдын Гезалов сказал haqqin.az, что знает о жалобе жильцов, а осмотр балконов здания был недавно проведен.
«Мы буквально вчера осмотрели дом, о ситуации доложено руководству. У балконов просто отвалилась штукатурка, и это будет устранено в ходе ремонта», - сказал инженер.
Он также сказал, что жильцы дома сами виноваты в упадке и плачевном состоянии собственного жилища.
«Тут три дома примыкают друг к другу, поэтому я не могу назвать точное количество жильцов. Но эти провода, коммуникационные линии провели сами жильцы. И они не обращали внимание на наши замечания. Но этот дом уже внесен в план по благоустройству, он будет отремонтирован и благоустроен», - сказал инженер.
Инженер ЖЭКа также сказал, что фасад здания, выходящий к памятнику, был капитально отремонтирован. Но, интересный факт заключается в том, что в ходе ремонта не было учтено то, что балконы находятся в аварийном состоянии.
В своем комментарии для haqqin.az сотрудники ИВ Ясамальского района ограничились лишь тем, что рассмотрят жалобы жильцов этого дома и в ближайшее время проинформируют об этом общественность страны.