MasterCard наградила Межбанк

Международный банк Азербайджана является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерство с такими международными платежными системами как Mastercard, VISA, American Express, Union Pay, Diners Club и JCB, банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира.

В рамках проекта Международного банка Азербайджана Клуб «QayğıCash» клиенты получают обратно на свой карточный счет до 40% средств, уплаченных посредством пластиковых карт и POS-терминалов банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами банка.

Международный банк Азербайджана также располагает крупнейшей банкоматной сетью в стране. В настоящее время в различных регионах страны функционирует 782 банкомата банка. Кроме того, тысячи POS-терминалов Международного банка Азербайджана предоставлены в пользование клиентам в различных пунктах торговли и обслуживания по всей стране.

Постоянно развивая инфраструктуру электронного обслуживания, Международный банк Азербайджана стремится внести свой вклад в развитие безналичных платежей в стране. Все виды пластиковых карт банка можно заказать онлайн по ссылке: https://www.ibar.az/en/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.