Украина продлит особый статус Донбасса

Депутаты Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в электронной системе парламента законопроект о внесении поправок к действующему закону об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Информация об этом опубликована на сайте законодательного органа.

Инициаторами выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко. Текст документа пока не опубликован. Однако речь идет о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса до конца 2020 года.

Этот вопрос поднимался на прошедших переговорах в «нормандском формате». Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже пообещал, что особый статус региона будет продлен еще на один год.