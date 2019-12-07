Актера Кьюбу Гудинга-младшего обвинили в домогательствах

Ранее актер заявил о своей невиновности и отрицал все правонарушения по обвинениям в "прикосновении против воли" и сексуальных домогательствах, связанных с тремя женщинами и имевших место в 2018 и 2019 годах в Нью-Йорке.

Число женщин, обвиняющих американского актера Кьюбу Гудинга-младшего в "прикосновении против воли", возросло до 22, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Ранее прокуроры заявляли, что против Кьюбы Гудинга-младшего выступают 15 женщин. По данным телеканала, к обвинениям против 51-летнего актера присоединились семь новых женщин. Как отмечается, самые ранние обвинения относятся к 2003 году. Официальные обвинения против актера в связи с новыми заявлениями пока не были предъявлены.

Прокуратура просит разрешения судьи на допуск женщин в качестве новых свидетелей обвинения. Решение по этому вопросу должно быть принято на слушании 22 января. Как заявил адвокат актера Марк Джей Хеллер, его клиент отрицает все обвинения.

Известность впервые пришла к афроамериканцу Кьюбе Гудингу-младшему в 1991 году, после одной из главных ролей в фильме "Ребята по соседству" (Boyz N The Hood). За роль в картине "Джерри Магуайр" 1996 года он получил "Оскара". В 2002 году актер стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде.