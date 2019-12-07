Лавров предложил Трампу опубликовать переписку России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что предложил американскому президенту Дональду Трампу опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого РФ вмешательства в выборы, передает ТАСС.

"Я напомнил, что мы предложили нынешней администрации США предать гласности переписку по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу, переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы готовы сотрудничать по любому вопросу, который связан с подозрениями США о нашем вмешательстве в выборы", - сказал Лавров по итогам визита в Соединенные Штаты.

Министр указал, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы категорически отказывалась обнародовать эту переписку. "Если и нынешняя администрация - я не знаю, из каких соображений - отказывается придать гласности эту переписку, мы что еще можем предложить?" - добавил глава МИД РФ.

Ранее Лавров на пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео отметил, что Москва готова опубликовать переписку с Вашингтоном, касающуюся приписываемого РФ вмешательства в выборы в США, как только американская сторона подтвердит свое согласие на публикацию этих документов.