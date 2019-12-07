Прокуратура и полиция о резонансном ДТП в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту вчерашнего ДТП, в котором погибли два человека. Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и Прокуратуры столицы.

Согласно информации, 10 декабря около 9 часов вечера житель Шабранского района Агаев Табриз Ровшан оглу (1993 г.р.) на управляемом им по доверенности грузовом автомобиле марки КамАЗ 53212 с госномерами 17-BC-869 при движении из поселка Баладжары в направлении поселка Сулутепе на территории Бинагадинского района сбил пытавшихся перейти дорогу пешеходов Джаббарлы Турала Мустафа оглу и Султанлы Дилару Бахтияр гызы, которые скончались на месте аварии.

По факту в следовательском отделе Управления полиции Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По делу назначены соответствующие экспертизы, взяты показания водителя и свидетелей, собраны и приобщены к делу необходимые документы и выполнены другие следственные действия.

Т.Агаев был задержан в качестве обвиняемого по делу и допрошен при участии адвоката.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Отметим, что погибшие были студентами.