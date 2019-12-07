Таможня предотвратила незаконный ввоз ювелирных изделий Фото
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз в страну ювелирных изделий, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.
«Сотрудники таможни получили информацию о том, что пассажирка корабля «Bagtyyar» Гюльнар Ниязмамедова прячет в ручной клади ювелирные изделия», - отмечается в сообщении ГТК.
В ходе таможенного контроля информация получила подтверждение, и в ручной клади Ниязмамедовой было обнаружено большое количество серебряных ювелирных изделий.
Как отмечают в ГТК, в частности, обнаружено 15 цепочек, 14 браслетов, 86 колец и 3 кулона. Общий вес найденных серебряных ювелирных изделий составил 2,4 кг.