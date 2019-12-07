В ходе I международного форума юристов, проходившем 9-10 декабря в китайском Гуанчжоу, подписано соглашение о сотрудничестве между Всекитайской ассоциацией адвокатов и Коллегией адвокатов Азербайджана.

Соглашение было подписано председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым и председателем Всекитайской ассоциации адвокатов Ванг Жунфенгом.

В рамках торжественного мероприятия Анар Багиров выступил с речью, в которой отметил значимость сотрудничества между ассоциациями адвокатов двух стран, роль адвокатов в защите прав инвесторов в Азербайджане и Китае, а также о значимость проходящего глобального форума.

Стоит отметить, что в церемонии подписания соглашения участвовали руководители ассоциаций адвокатов более 40 стран мира, а также руководители Международной ассоциации адвокатов (İBA) и Совета адвокатских коллегий Европы (CCBE).

Затем Анар Багиров дал интервью китайским СМИ и, в частности, гостелеканалу CCTV.