Сирийская оппозиция поддержала турецкую операцию

Очередной, 14-й раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате проходит в Нур-Султане во вторник и среду.

"Мы решительно поддержали операцию "Источник мира", потому что она выполняет стратегические для нас цели по единству сирийских территорий и осуществляет возвращение наибольшего, насколько это возможно, числа сирийских беженцев в районы их проживания. Это само по себе позитивный момент и способствует процессу политического решения и политического перехода в Сирии", - заявил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о ходе работы конституционного комитета, он заявил, что несмотря на сложности, оппозиция настроена оптимистично. Он добавил, что это "осмотрительный оптимизм", но считает, что в конце концов на Дамаск будет оказано сильное давление.

"Мы встретимся со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном во время переговоров в Нур-Султане, и конституционный комитет будет одним из поставленных на повестку вопросов", - добавил он.