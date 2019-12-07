Есть особая категория людей – международные авантюристы, биография которых читается как захватывающий приключенческий роман. К таковым, без всякого сомнения, стоит отнести и дядюшку нынешнего сирийского президента, Рифаата аль-Асада, на днях вновь ставшего героем разделов судебной хроники в французской прессе. В возрасте 82 лет данный персонаж сохранил необычайную бодрость, живость и приличной толщины авантюрную жилку, хотя крутых поворотов в его судьбе с избытком хватило бы на десяток других людей.

В 1980 утопил в крови бунт в тюрьме Тадмор, попутно полностью ликвидировав там всех содержавшихся в заключении политических оппонентов старшего брата. А в 1982 году усмирил Хаму, где вспыхнуло восстание подпольных ячеек «братьев-мусульман». Да так, что и Сирия, и весь Ближний Восток содрогнулись – «Градами» по его приказу сносились целые кварталы мятежного города, а общее количество погибших до сих пор не установлено, сам Рифаат как-то назвал цифру в 38 тысяч человек.

В 1970 был одной из ключевых фигур переворота в Сирии, в результате которого его старший брат и отец нынешнего президента Хафез Асад пришел к власти. За что получил новое назначение – командующего всеми силами безопасности страны, сведенными в группировку Сарая аль-Дифаа, 55 тысяч человек личного состава, танки, артиллерию, авиацию, которые в случае угрозы пускал в ход, не задумываясь.

Судите сами – сделал головокружительную карьеру в сирийской армии, от первого лейтенанта в 1958 году до командующего подразделениями коммандос в 1965. Причем военное образование получал в СССР.

Когда в конце 1983 года Хафез Асад слег с болезнью сердца и был срочно вывезен на лечение в Советский Союз, Рифаат решил, что пробил его час и начал с помощью верных ему сил подбирать под себя власть, рассаживая своих людей в правительственные кабинеты, арестовывая сторонников старшего брата и развешивая собственные портреты в государственных учреждениях.

Узнав об этом, Хафез как-то резко выздоровел, в середине 1984 вернулся в Дамаск и решительно начал наводить порядок, показывая, кто в доме хозяин. Рифаата задержали, но под суд не отдали – брат, все-таки. Даже сделали вице-президентом, правда, подчиненные ему силы сократили до размеров одной бронетанковой дивизии. А потом и вовсе отобрали.

Кстати, до конца жизни Хафез был убежден, что Рифаата «подталкивали» из Москвы, что способствовало охлаждению советско-сирийских отношений, но доказательств именно этой версии лично мне пока встречать не доводилось.

Поняв, что в Сирии ему больше ничего «не светит», наш герой перебрался во Францию, где с упоением занялся всевозможными финансовыми операциями. С деньгами у него все было нормально – и активы в Сирии сохранялись, и на счетах в западных банках средств хватало. К тому же, Хафез Асад выплатил ему весьма солидные отступные, чтобы младший брат больше не лез в политику. К тому же, с начала 90-х Рифаат установил очень тесные и доверительные связи с Эр-Риядом, порою выступая в качестве доверенного лица представителей правящей династии в некоторых, скажем так, скользких операциях с недвижимостью в Европе.

Ну, и себя, естественно, не забывал, так, к 2017 году, когда им всерьез занялись французские и испанские правоохранительные органы, только «испанский кейс» почтенного дядюшки нынешнего сирийского президента включал 507 объектов недвижимости на сумму 695 миллионов евро. И это не считая того, что часть активов Рифаат распределил между своими 16 детьми, из которых, в кого не ткни – все успешные и талантливые бизнесмены.

Но – сколько веревочке не виться… Словом, у испанских и французских властей терпение лопнуло. Мошенничество, коррупционные схемы, отмывание денег, незаконное лоббирование – Рифаату выдали целый букет обвинений, причем, что испанская, что французская Фемиды полны решимости довести дело до конца. И если не посадить дядюшку Асада, то как минимум конфисковать у него большую часть «нажитого непосильным трудом».

Политической подоплеки, кстати, искать здесь не стоит. Дядя Рифаат с давних пор является убежденным противником Башара Асада, считает его нахождение на президентском посту незаконным и даже пытался что-то такое политическое по этому поводу организовать. Но потом к данной идее и борьбе за «светлое будущее Сирии» охладел – делать деньги куда приятнее. Правда, лишь до тех пор, пока скучные чиновники в казенных пиджаках не начинают интересоваться у тебя их происхождением.