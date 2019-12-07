Завтра в Баку ограничат движение транспорта

В связи с мероприятиями по случаю 16-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря на ряде дорог Баку движение транспорта будет ограничено.

Как сообщил журналистам завотделом по связи с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции Баку Вагиф Асадов, 12 декабря с 08:00 и до завершения мероприятия, для того чтобы обеспечить безопасность граждан, которые примут участие в церемонии памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, будет полностью ограничено и изменено движение транспортных средств вдоль проспекта Парламента в направлении Аллеи Почетного захоронения.

До завершения церемонии движение транспорта будет также ограничено на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, на пересечении проспекта Метбуат с кругом Микаила Мушфига, от улицы Мехти Гусейна 1 (то есть от здания Телетеатра), в то же время на дороге за Милли Меджлисом в направлении проспекта Парламента - на улицах Аббасгулу Аббасзаде, Иззата Набиева и имени национального героя Шовгияра Абдуллаева будет ограничено и изменено направление движения транспорта.

Водителей и автовладельцев просят использовать названные направления как можно меньше, рекомендуется использовать альтернативные дороги.