Теракт в Афганистане: ранены пятеро грузинских военных

По информации ведомства, госпитализация пострадавшим военным не понадобилась.

Пять грузинских военнослужащих получили легкие ранения в результате теракта на авиабазе Баграм в Афганистане, сообщает в среду министерство обороны Грузии, передает Интерфакс.

"В результате осуществленного террористами на авиационной базе Баграм в Исламской Республике Афганистан нападения легко пострадали пять военнослужащих подразделения быстрого реагирования грузинского контингента", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, грузинские военнослужащие вместе с военнослужащими сил международной коалиции в настоящее время участвуют в операции по ликвидации террористов.

Ранее сообщалось, что в среду примерно в 6:00 утра заминированный автомобиль был взорван вблизи "Корейской клиники", которая находится на территории военной базы США Баграм.

"Сразу же после взрыва несколько нападавших вошли в больницу и начали перестрелку с иностранными военными. Столкновение продолжается почти четыре часа", - сообщила афганская служба "Голоса Америки" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора афганской провинции Парван Вахиду Шакар.

Представитель полиции региона сообщил радиостанции, что афганские силы безопасности доставили в больницу 47 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, получивших ранения в результате взрыва.

По словам представителей службы безопасности провинции Парван, иностранные войска, дислоцированные в Баграме, проводят операцию по ликвидации нападавших, без участия афганских военных.