Кочарян: «У Пашиняна нет плана действий по Карабаху»

Заявления главы армянского правительства Никола Пашиняна о том, что урегулирование карабахского конфликта должно удовлетворять все стороны конфликта, свидетельствуют о том, что у Еревана нет своей позиции в этом вопросе, заявил журналистам экс-президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя.

"Лозунг Пашиняна о том, что решение должно удовлетворять все стороны конфликта - пустое, ничего не означающее слово, примитивная формула посредника. Это прямое свидетельство тому, что Армения не имеет плана действий", - сказал Кочарян в интервью газете "Грапарак".