Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 12:49

В крупнейшей стране Латинской Америки - Аргентине 10 декабря к власти был приведен новый политический тандем - президент Альберто Фернадес и вице-президент, известная всему миру Кристина Фернандес де Киршнер. Однофамильцы, но не родственники, они уже управляли страной бок о бок: когда Кристина был главой государства (2007-2015 гг), Альберто Фернандес около года возглавлял ее кабинет министров.

Еще несколько лет назад подобное возвращение Кристины Кишнер во власть казалось невозможным. Против нее были выдвинуты 11 обвинений в коррупции, и большинство аргентинцев были уверены, что ее ждет тюремный срок. А теперь она не только стала "номером два" в стране, но, как предполагают многие аргентинцы, может затмить даже своего босса: ближайшие соратники "сильной леди" уже назначены на ключевые посты в правительстве, а ее сын является лидером партии, занимающей большинство мест в нижней палате аргентинского парламента. На инаугурацию в Буэнос-Айрес съехались лидеры ряда стран Латинской Америки, включая Мигеля Диаса-Канеля, кубинского президента, который совершает свой первый тур на континенте уже после официального утверждения в должности 10 октября этого года. Одним их тех, кто демонстративно проигнорировал церемонию, оказался президент Бразилии Жаир Болсонару. Он назвал победу Фернандесов над правоцентристом Маурио Макри, который до этого был хозяином президентской Casa Rosada - Розового дворца "плохой новостью".

В основе конфликта между лидерами соседних стран и главными торговыми партнерами - диаметрально противоположный подход к латиноамериканским левым. Болсонару ненавидит кубинский режим (первым делом, придя к власти, он выдворил из страны сотни кубинских медиков, которые, по его словам, в большинстве своем были шпионами Гаваны) и крайне враждебно относится к правительству Николаса Мадуро в Венесуэле. Альберто и Кристина наоборот с симпатией относятся и к Диасу - Канелю, и к Мадуро и к никарагуанскому президенту Даниэлю Ортеге. Кстати, младшая дочь Кристины Флоренсия с марта этого года лечится в одной из элитных больниц Гаваны, где местные врачи диагностировали у нее "постравматический стресс", вызванный судебными исками на родине против ее матери. Однако внешняя политика новых лидеров страны вряд ли займет ведущее место в их ближайших планах. Главная проблема этой страны - экономика. В этом году, как ожидается, спад составит как минимум 3 процента, инфляция превысит 55 процентов, уровень бедности - 40 процентов. Аргентина - удивительная страна. Имея значительные ресурсы, большую территорию, не обремененная при однородном населении (костяк которого составляют выходцы из Испании, Италии, Франции и других западноевропейских стран) этническими или расовыми конфликтами она в течение последнего полувека не может вырваться из экономического кризиса, который стегает ее плетью с поразительной регулярностью. В то время, как соседи Аргентины по континенту - Чили, Уругвай, Колумбия регулярно добиваются, пусть умеренного, но все же роста, экономическая активность Аргентины сокращается из года в год.

Вот лишь один конкретный пример: первая линия метро была проложена в Буэнос-Айресе в 1913 году, но сейчас общая сеть подземки составляет лишь 55 километров. В Сантьяго-де-Чили, где метро появилось в 1975 году, сеть составляет 140 километров. Критики нынешних властей говорят, что главной бедой страны является популистская, не знающая никакого контроля над бюджетом политика перонистов (от имени Хуана Доминго Перона, правившего страной с 1946 по 1955 и с 1973 по 1974 годы). Сразу после прихода к власти он начал щедро одаривать сограждан. В результате к первому году инфляция в стране составила 18-значную цифру, что было неподвластно никакому даже самому смелому воображению. То же самое, хотя и в меньшем масштабе было и у его последователей - перонистов. В мае 1989 года автор эти строк, освещавший очередные выборы, на которых к власти пришел перонист Карлос Менем, каждый день наблюдал как поутру продавцы многочисленных магазинов суетливо меняли ценники на товары, которые часто были в полтора - два раза выше предыдущих. Тогда только за один месяц инфляция превысила 60 процентов. С чем же связана, казалось бы, противоречащая логике и здравому смыслу популярность перонистов? По многом - с ностальгией по прошлому. Во время первого срока Перона особую роль в стране играла любимица аргентинцев супруга президента Эва Перон (позднее ее образ блистательно воплотила Мадонна в фильме "Эвита", а ее песня "Не плачь по мне, Аргентина" стала мировым шедевром).