Крокодил перекусил мужчину пополам

В субботу, 30 ноября, 40-летний Сидик Камсено (Sidik Kamseno) и семеро других рыбаков отправились ловить крабов. Часть пути они преодолели вместе на речном судне, а затем разделились и поплыли дальше на небольших лодках.

В индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения животного погиб мужчина. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке останки Камсено. «Когда мы наконец нашли его, тело было уже разделено на две части», — утверждает глава второго региона национального парка Сембиланг Аффан Абсори (Affan Absori). Он предположил, что погибший стал жертвой крокодила.

По словам Абсори, и сама река, и ее окрестности населена дикими животными. «Рыбаки всегда пытались ловить крабов в этой реке и часто видели там крокодилов», — говорит он.

Национальный парк Сембиланг располагается на востоке индонезийского острова Суматра. Там обитают суматранские тигры и слоны, тапиры, гиббоны, леопарды, медведи, макаки и другие животные.

На Суматре водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию.

В течение 2019 года в провинции Южная Суматра люди 27 раз подвергались нападениям тигров, слонов, крокодилов, медведей, кабанов и других диких зверей. В результате погибли восемь человек.