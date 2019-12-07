Турция поставила НАТО ультиматум

Анкара не поддержит план Североатлантического альянса по защите стран Балтии, пока НАТО не примет план защиты Турции от террористической угрозы, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы вынуждены были заблокировать решение по Балтике. И наш план, и балтийский план ждут одобрения. Пока не будет одобрен наш план, другой тоже не будет одобрен. Оба плана должны быть одобрены одновременно. У НАТО есть обязанность защищать Турцию так же, как и Балтику», – сказал Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ahaber.

Чавушоглу добавил, что безопасность Турции не менее важна безопасности стран Балтии.