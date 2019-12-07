Синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 12 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-8, днем 9-11, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди, местами туман, ветер западный.
Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 8-13 тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 3-7 градуса тепла.
Завтра на Апшероне ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, благоприятный для метеочувствительных людей.