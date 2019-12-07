Араз Агаларов будет разводить рыбу в Подмосковье

На комбинате, расположенном в Волоколамском районе Московской области, в основном выращивали карпов, форелей и карасей. Предприятие подходит только для разведения рыбы, поскольку его основные площади - искусственные пруды. Прежнее руководство комбината планировало модернизировать и расширить производство, однако в 2010 году его признали банкротом. Один из кредиторов, банк «Возрождение», в 2015 году выкупил через дочерние структуры имущество комбината и сейчас решил его продать, рассказал изданию подмосковный чиновник, передает Интерфакс.

Компания Агаларова была единственным участником торгов и предложила за комбинат 120 млн рублей при его начальной цене 183 млн рублей. Площадь земли Лотошинского комбината превышает 1 600 га, на ней можно выращивать до 4 650 т рыбы, на запуск производства, в том числе на покупку мальков, потребуется около 200 млн рублей.