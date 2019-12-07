Гурбан Гурбанов: «Интерес к нашей последней игре в Лиге Европы невысокий»

Соперника мы знаем. Постараемся порадовать болельщиков. Конечно, хотелось бы, чтобы был аншлаг. Думаю, что сердца даже тех болельщиков, которые не придут завтра на стадион, будут с нами. Мы должны думать не только о тех, кто придет завтра нас поддержать, но и о тех, кто не сможет завтра посетить игру. Порой приходится мириться с низкой посещаемостью.

Всегда хочется, чтобы не было потерь в составе. Сейчас есть вопросы относительно Хайме Ромеро. Возможно, он завтра не сыграет с первых минут. В целом, по сравнению с предыдущими играми в Лиге Европы ситуация с травмированными улучшилась. К тому же, скоро перерыв, и футболисты смогут отдохнуть.

В чем наше преимущество перед «Дюделанжем»? В том, что мы будем играть на своем поле. Думаю, что соперник учтет результат нашей первой игры, в которой мы победили со счетом 4:1, и подготовится лучше».

«Несмотря на то, что у нас уже нет шансов на выход из группы, хотим показать хороший результат и завершить турнир на мажорной ноте, - говорит Максим Медведев. – Хотя завтрашняя игра не так уж и важна, постараемся выиграть. Наше дело – играть в футбол. Конечно, хотим, чтобы болельщиков завтра было как можно больше. Но есть такая категория болельщиков, которые приходят на стадион в зависимости от предыдущих результатов. В любом случае, чем больше зрителей завтра будет на трибунах, тем лучше для нас».