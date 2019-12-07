Гурбан Гурбанов: «Интерес к нашей последней игре в Лиге Европы невысокий»
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова и защитника Максима Медведева, предваряющая завтрашний матч 6-го тура Лиги Европы с люксембургским «Дюделанжем».
«Это наша последняя игра, чувствуется, что интерес к матчу невысокий, - говорит Гурбан Гурбанов. – Но мы серьезно готовимся. Хотим завершить турнир победой.
Соперника мы знаем. Постараемся порадовать болельщиков. Конечно, хотелось бы, чтобы был аншлаг. Думаю, что сердца даже тех болельщиков, которые не придут завтра на стадион, будут с нами. Мы должны думать не только о тех, кто придет завтра нас поддержать, но и о тех, кто не сможет завтра посетить игру. Порой приходится мириться с низкой посещаемостью.
Всегда хочется, чтобы не было потерь в составе. Сейчас есть вопросы относительно Хайме Ромеро. Возможно, он завтра не сыграет с первых минут. В целом, по сравнению с предыдущими играми в Лиге Европы ситуация с травмированными улучшилась. К тому же, скоро перерыв, и футболисты смогут отдохнуть.
В чем наше преимущество перед «Дюделанжем»? В том, что мы будем играть на своем поле. Думаю, что соперник учтет результат нашей первой игры, в которой мы победили со счетом 4:1, и подготовится лучше».
«Несмотря на то, что у нас уже нет шансов на выход из группы, хотим показать хороший результат и завершить турнир на мажорной ноте, - говорит Максим Медведев. – Хотя завтрашняя игра не так уж и важна, постараемся выиграть. Наше дело – играть в футбол. Конечно, хотим, чтобы болельщиков завтра было как можно больше. Но есть такая категория болельщиков, которые приходят на стадион в зависимости от предыдущих результатов. В любом случае, чем больше зрителей завтра будет на трибунах, тем лучше для нас».