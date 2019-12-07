Azerbaijan Digital Hub назвали "Лучшим инфраструктурным проектом года"

14:12

Проект Azerbaijan Digital Hub компании AzerTelecom – магистрального интернет-провайдера, соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета, - удостоен премии в номинации "Лучший инфраструктурный проект года" на IV Международном форуме “Время инноваций 2019”, прошедшем в Баку.

"В рамках IV Международного форума "Время инноваций 2019” в Баку было проведено мероприятие, посвященное международному сотрудничеству в сфере инноваций. Участники мероприятия, местные и зарубежные специалисты поделились своим опытом внедрения инноваций в различных сферах деятельности, обсудили современные стенды в этой сфере и в ходе рассуждений привели практические примеры.

Выступивший на мероприятии генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев рассказал о влиянии программы Azerbaijan Digital Hub на развитие инноваций и формирование цифровой экосистемы в стране. Он также рассказал о реализованных в рамках этой программы проектах: о проложении фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршрутам Азербайджан - Казахстан и Азербайджан - Туркменистан и тем самым формировании Цифрового Шелкового пути между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан, о преобразовании Баку на последующих этапах в точку обмена интернет-трафиком, построении крупного дата-центра и влиянии исполнения различных фаз проекта на развитие применения инноваций в стране. “С реализацией данной программы Азербайджан получит статус регионального цифрового центра в дополнение к уже существующим статусам энергетического и транспортного центров. Ранее также был учрежден Консорциум государственно-частного партнерства с участием компании AzerTeleсom, и мы работаем в рамках данного Консорциума для превращения нашей страны в цифровой хаб, и расширения применения цифровых технологий в различных сферах ", - заявил Фуад Аллахвердиев.