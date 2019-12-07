Azerbaijan Digital Hub назвали "Лучшим инфраструктурным проектом года"
Проект Azerbaijan Digital Hub компании AzerTelecom – магистрального интернет-провайдера, соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета, - удостоен премии в номинации "Лучший инфраструктурный проект года" на IV Международном форуме “Время инноваций 2019”, прошедшем в Баку.
"В рамках IV Международного форума "Время инноваций 2019” в Баку было проведено мероприятие, посвященное международному сотрудничеству в сфере инноваций. Участники мероприятия, местные и зарубежные специалисты поделились своим опытом внедрения инноваций в различных сферах деятельности, обсудили современные стенды в этой сфере и в ходе рассуждений привели практические примеры.
Выступивший на мероприятии генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев рассказал о влиянии программы Azerbaijan Digital Hub на развитие инноваций и формирование цифровой экосистемы в стране. Он также рассказал о реализованных в рамках этой программы проектах: о проложении фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршрутам Азербайджан - Казахстан и Азербайджан - Туркменистан и тем самым формировании Цифрового Шелкового пути между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан, о преобразовании Баку на последующих этапах в точку обмена интернет-трафиком, построении крупного дата-центра и влиянии исполнения различных фаз проекта на развитие применения инноваций в стране.
“С реализацией данной программы Азербайджан получит статус регионального цифрового центра в дополнение к уже существующим статусам энергетического и транспортного центров. Ранее также был учрежден Консорциум государственно-частного партнерства с участием компании AzerTeleсom, и мы работаем в рамках данного Консорциума для превращения нашей страны в цифровой хаб, и расширения применения цифровых технологий в различных сферах ", - заявил Фуад Аллахвердиев.
В рамках международного форума была проведена церемония награждения лучших проектов по внедрению и развитию инноваций в различных секторах IX премией "Время инноваций". Проект Azerbaijan Digital Hub компании AzerTelecom был удостоен премии в номинации "Лучший инфраструктурный проект года".
В прошедшем с 4 по 7декабря международном форуме приняли участие главы и представители передовых компаний Азербайджана, Казахстана и России.
AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital Hub (ADH) с целью трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитектуры.