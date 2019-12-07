ООН не нашла «иранского следа» в атаке на Saudi Aramco

Расследование ООН, касающееся атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, не нашло доказательств того, что к ней причастен Иран. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш в докладе Совету Безопасности. Его отчет будет обсуждаться на следующей неделе.

Организации не удалось независимо установить, что крылатые ракеты и беспилотники, которые нанесли удар, имеют иранское происхождение или были переданы Ирану в нарушение резолюции СБ ООН, сообщает ТАСС, ссылаясь на Bloomberg. При этом подчеркивается, что анализ обломков оружия, обнаруженных на месте атаки, продолжится.

14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии атаковали дроны и крылатые ракеты. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. В Тегеране все обвинения в свой адрес категорически отвергли. После инцидента Саудовская Аравия вынуждена была сократить добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки.