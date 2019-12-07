БТА об изменении некоторых автобусных маршрутов

В связи с мероприятиями по случаю 16-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря будет ограничено движение автомобилей в направлении Парламентский проспект - Аллея почетного захоронения, а также на других прилегающих улицах и проспектах, сообщает Бакинское транспортное агентство.

Отмечается, что по этой причине траектория движения автобусов по регулярным маршрутам, проходящим по указанным улицам и проспектам, будет изменена с утра до полного завершения мероприятий. Пассажирские автобусы будут двигаться по альтернативным улицам и проспектам.