Кочарян обещает внеочередные выборы в Армении

"Неспособность управлять страной, отсутствие системности в работе запустили активную делегитимизацию властей. Фанатичных сторонников у премьера практически не осталось. Отсутствие ясной направленности в экономической и социальной политике не формирует поддержку социальных групп бенефициариев этой политики", — отметил он.

Протекающие в Армении политические процессы в конечном итоге завершатся внеочередными выборами. Такой прогноз в интервью газете "Грапарак" озвучил бывший президент Роберт Кочарян.

Кочарян считает, что после прошлогодних событий общество постепенно восстанавливает "адекватное восприятие реальности", с другой стороны, по его словам, – теряет адекватность единовластный премьер, "возомнивший себя Иисусом Христом".

"Это умножает скорость падения его популярности и позволяет быть уверенным, что все завершится внеочередными выборами. Причем вероятность того, что это произойдет уже в следующем году весьма высокая и зависит от решительности оппозиции и ее способности объединить усилия", — добавил Кочарян.

Он квалифицирует произошедшие в апреле 2018 года массовые выступления как "политическое цунами", волна которого смыла привычный политический ландшафт страны. Такие бурные процессы имеют большую инерционность, и обществу нужно было время для возврата в рациональное состояние.

"Эйфория, а с ней и выжидательная позиция политиков прошли, и сейчас идет активное формирование нового контура будущего политического поля. Потенциал здесь огромный поскольку интеллектуальный ресурс общества в основном сконцентрирован вне парламента, там же ведется и политический дискурс", — заявил Кочарян.