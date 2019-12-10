Глава района о компенсации погорельцам EuroHome

Глава Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Эльхан Аллахвердиев посетил торговый центр, где накануне произошел пожар, и встретился с пострадавшими предпринимателями.

Как сообщает Qafqazinfo, Э.Аллахвердиев сказал, что будет проведено расследование. После уточнения нанесенного ущерба предпринимателей и арендаторов пригласят индивидуально в Исполнительную власть района.

Были обсуждены вопросы о том, застрахованы ли объекты и товары предпринимателей, размер ущерба и выплата компенсации.

По результатам этой встречи будут проведены обсуждения с властями, и будет решено, выплачивать ли компенсацию пострадавшим предпринимателям и в какой сумме.