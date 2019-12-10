Российских журналистов не пустили на переговоры Трампа и Лаврова

Российских журналистов не пустили на встречу американского президента Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. На это обратил внимание корреспондент портала News.ru, пишет Лента.ру.

Сообщается, что на переговоры не попал даже личный фотограф Лаврова. Из-за запрета на переговоры в Овальный кабинет прошли только американские фотографы.

Портал отмечает, что похожая ситуация произошла два года назад, на прошлой встрече американского лидера и российского дипломата. Тогда на переговоры пустили личных фотографов с обеих сторон. Однако один из россиян, работавший и в МИД, и в информагентстве, выставил фотографии с переговоров со своим текстом, что вызвало сильное недовольство Вашингтона.