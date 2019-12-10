Заявление Зурабишвили об армии вызвало скандал в Грузии

Выступая накануне вечером перед представителями науки и образования, Саломе Зурабишвили заявила, что "нашей обязанностью является - донести до мира нашу культуру, нашу идентичность". "Этим мы будем интересны для мира, так как у нас нет и не будет ни армии, ни вооружений... нет и большого экономического потенциала, но у нас есть очень сильное оружие - наши знания", - цитирует ее Sputnik Грузия.

В Грузии представители общественных организаций и оппозиционных партий вышли на акцию протеста к зданию президентской резиденции в Тбилиси в связи с высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Оппозиция обвинила Зурабишвили в оскорблении армии и потребовала извинений.

Слова президента вызвали негативную реакцию не только у оппозиционеров, но и у министра обороны Ираклия Гарибашвили, заявившего журналистам, что высказывания Зурабишвили о грузинской армии для него категорически неприемлемы: "Вчера ознакомился с заявлением президента Грузии, которое категорически неприемлемо. Грузинская армия сильная, и у нас есть военные герои - это я хочу сказать президенту Грузии. Безусловно, заявления подобного содержания со стороны главнокомандующего Грузии абсолютно неприемлемы… Как министр обороны хочу заявить, что наши военные являются гражданами, которыми гордится страна, и мы сделаем все, чтобы грузинская армия стала еще сильнее".

"Президенту, наверное, нужно больше думать, когда она говорит об армии, тем более она является главнокомандующим", - отметил генсек правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В заявлении же администрации главы грузинского государства говорится, что слова Саломе Зурабишвили вновь исказили и распространили вырванную из контекста интерпретацию. "Выступление президента на мероприятии было посвящено национальной идеологии Грузии, культуре, усилению науки и подразумевало занятие важного места в мире нашей культурой. Именно в этом понимании при помощи культуры мы сможем завоевать мир. Президент еще раз отмечает, что это никоим образом не касалось Сил обороны Грузии и не принижает их достоинство", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "распространение подобной фальшивой интерпретации является не только попыткой дискредитации и буллинга президента, это, в первую очередь, наносит вред интересам и безопасности страны".