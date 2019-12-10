Расим Агаев, автор haqqin.az 15:39

И снова о блеске и нищете курдской революции. А была ли такая? Многие сочтут данный вопрос едва ли не провокационным. А может, лучше поставить вопрос иначе: когда она началась, эта самая революция, и прогремят ли наконец ее последние выстрелы? На обе части этого вопроса сами курды дают разноречивый ответ.

Когда мы все были просто бакинцами Где-то в начале 60-ых познакомился я чисто случайно в столовой Бакинской партшколы с молодым человеком, представившимся членом ЦК Компартии Ирака, неким Мохаммедом Талебани (имя я изменил – сами понимаете – времена тоже иные). Знакомство это имело ту особенность, что мелькнуло в разговорах иракского гостя нечто такое, что роднило его с множеством бакинцев-армян, ведших летоисчисление всемирной истории от появления на Земле их далеких предков. Что, замечу, являлось предметом нескончаемых шуток коренных бакинцев – что азербайджанцев, что русских или евреев (последние поселились на брегах Каспия в незапамятные времена, было их в Азербайджане великое множество, но в отличие от армян они никогда не помышляли об автономии). Стоило при нем – Талебани - произнести имя какой-либо арабской знаменитости, как он тут же вставлял: «А вы знаете он родом из Курдистана!», или «Он по матери курд – я точно знаю!». Кстати, как-то он ошеломил всю нашу компанию внушительным списком известных лиц из азербайджанской властной номенклатуры, которых они там, у себя в иракских горах также почитали за курдов. «Мы у себя в Ираке отмечаем каждое назначение на высокие государственные посты, что в Азербайджане, что в Армении как наше общее национальное достижение»,- сообщил иракский коммунист как о чем-то само собой разумеющимся. - И много вы насчитали своих соотечественников во власти Армении? - полюбопытствовал кто-то из бакинцев. Наш иракский друг отвечал, что, мол, довольно много, но вспомнил лишь одного - то ли секретаря райкома, то ли председателя райиисполкома. «У нас, что в Баксовете, что в ЦК, что в Совмине армян куда больше, - таков был ответ бакинца. «Но мы все – бакинцы!»,- дипломатично завершил я наш общий занимательный этно-исторический сюжет. Вспомнился он мне годы спустя в Дамаске, куда я был командирован в качестве собственного корреспондента Агентства печати Новости.

Здесь-то, точнее, в советском павильоне традиционной международной ярмарки и ждала меня встреча с моим давним иракским знакомцем, с которым на сей раз свел меня один из советских дипломатов. «Когда вы успели познакомиться? - искренне удивился он, после того как мы с Талебани дружески обнялись. - Мы с товарищем Расимом - старые бакинцы, - объяснил ситуацию давний иракский друг. Как «старый бакинец» он тут же подвел к павильону молодого человека, оказавшегося его племянником, из-за которого он, собственно, и явился на ярмарку – надо было пристроить юного родича на работу, что и было тут же сделано. - Молодец! - похвалил меня наш дипломат и прошептал на ухо, мол, мои знакомцы - близкие родственники Мухаммеда Азиза, лидера иракских коммунистов. – Как никак свои люди… Спецобучение в Москве А вспомнились эти давние встречи на «арабском меридиане» в связи с последними сообщениями с Ближнего Востока. На мой взгляд самое важное из них – о совершенно новом положении, которое заняли курды в традиционных местах проживания – Ираке и Сирии. Достаточно сказать, что Иракский Курдистан ныне характеризируется наблюдателями едва ли не как один из самых «спокойных, стабильных регионов». И все благодаря духу взаимопонимания, который воцарился во взаимоотношениях американцев и курдов. Впрочем, полагать, что это сближение возникло вовсе неожиданно сейчас, исключительно с развалом Советского Союза и потерей ее преемницей Россией старых ориентиров и связей, было бы не совсем точно.

Где-то в конце Второй Мировой войны Мустафа Барзани, после серии восстаний и разгрома его детища – Мехабадской республики в Иране надолго поселился в CССР (Азербайджан, Узбекистан, Москва). Об этом периоде жизни курдского революционного деятеля можно узнать немало любопытного в воспоминаниях П. Судоплатова: «Советская сторона согласилась, чтобы Барзани и часть его офицеров прошли спецобучение в наших военных училищах и академии. Я также заверил его, что расселение в Средней Азии будет временным, пока не созреют условия для их возвращения в Курдистан». Ждать пришлось долго – около 12 лет. Однако далее жизнь лидера иракских курдов складывалась вполне благополучно. Не успел он в 1958 году завершить военную академию им. Фрунзе, получив к тому же чин генерала, как подоспела пора революционных переворотов в Ираке и ставший героем курдского народного творчества М.Барзани вновь десантировался в Иракский Курдистан. У трапа самолета его встречал не кто-нибудь, а лично глава Иракской Республики Абдул Керим Касем, незадолго перед тем свергнувший монархию. Наступило даже перемирие, сравнительное длительное сотрудничество с правящими кругами, которое, увы, вскоре получило продолжение в виде череды вспышек долгой, фактически гражданской войны. Оно завершилось новой эмиграцией М.Барзани, на сей раз в… США (1975). То была его последняя эмиграция, к этому времени в Ираке приняли закон об автономии Курдистана (1974), и в конце концов был образован полунезависимый Иракский Курдистан (1991-2003) Под американским крылышком По-разному можно оценить эти страницы недавней истории Курдского государства. На первом этапе интерес к ней, несомненно, был вызван сложным политическим маневрированием между СССР и США. Завершилось оно задолго до распада СССР открытым переходом непризнанного нового де факто государства курдов под крыло американской разведки. Напомнить о них сегодня стоит, и не только для того, чтобы обозначить скрытые от внешнего взгляда причины перипетии нескончаемой ближневосточной войны. О радикальных переменах, произошедших в умонастроениях курдских политиков, лучше всего свидетельствует тот факт, что ныне московские аналитики открыто признают: «Курды – один из немногих, самых верных союзников США на Ближнем Востоке». А ведь исторически не так уж давно Евгений Примаков посвящал российскую публику в особенности курдского движения, ориентированного на Москву.