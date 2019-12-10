Драка в украинском парламенте видео
В Верховной Раде подрались украинские депутаты. Как пишет РБК-Украина, потасовка произошла после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики.
Драка произошла между депутатом партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андреем Богданцем и членами фракции «Свобода» Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко. Последние пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
Как сообщила журналистам депутат Рады от президентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, избранный по одномандатному округу депутат, выступающий против рынка земли, сначала выкрикивал оскорбления в адрес главы комитета Николая Сольского и призывал снять законопроект с рассмотрения, потом пустил в ход кулаки.