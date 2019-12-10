Экс-депутат Джейхун Османлы в Euronews о реформах в Азербайджане

Впервые в истории парламент Азербайджана попросил о роспуске по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан" (YAP). Таким образом, Конституционный суд Азербайджана вынес решение в пользу роспуска. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 февраля в соответствии со статьей 98 Конституции АР. Хотя для многих это стало неожиданностью, некоторые видят в таком развитии событий реакцию парламента на программу реформ, осуществляемую президентом Алиевым. Об этом говорится в статье учредителя Azerbaijan Greens, депутата Милли Меджлиса четвертого созыва, доктора философии по экономике Джейхуна Османлы, опубликованного в Euronews.

Автор статьи отмечает, что, по сути, досрочные выборы можно рассматривать как позитивный шаг для демократического развития Азербайджана, обладающего большим потенциалом для ускорения темпов реформ и модернизации законодательного органа.

«Играя немаловажную роль в развитии нефтяной карты Европы более 10 лет, Азербайджан открывает новую главу в потреблении газа ЕС. В этом месяце мы успешно завершили строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу. Однако, необходимость реформы очевидна. Национальная экономика больше не может опираться сугубо на огромные энергетические ресурсы, и, как и наши европейские партнеры, мы должны уделять больше внимания диверсификации экономики и переходу к "зеленой" энергетике. Для достижения этой трансформации национальные институты должны меняться и адаптироваться к основным потребностям населения, таким как чистый воздух, чистая вода и чистая энергия. Это будет возможно только с новым политическим мышлением и с большим участием молодых поколений, трансфомируя давно обсуждаемую в политическом поле идею смены поколений в формат политической повседневности», - говорится в статье.

Автор отмечает, что с завершением строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан стал неотъемлемой частью основных логистических и транспортных проектов между Китаем и Европой.

В статье также говорится, что в новую эпоху, когда регионы Кавказа и Центральной Азии характеризуются социально-экономическим и политическим динамизмом, бюрократия советского типа и глубоко укоренившиеся структуры власти уже не могут быть устойчивыми. Это было признано президентом Алиевым после его переизбрания в 2018 году, который все больше концентрировал свои усилия на реформировании государственных структур и политики, в отличие от первых лет пребывания на посту, когда он в основном сосредоточился на основных геополитических вызовах, а также на поддержании экономического роста.

В то же время, в целях повышения прозрачности и подотчетности политической системы, создания благоприятной деловой среды и обеспечения устойчивого развития Азербайджана, начиная с 2018 года, приоритетной задачей является продвижение молодого поколения на министерские и административные должности. Таким образом, новое поколение молодых политиков, окончивших престижные университеты - такие как Гарвард, Оксфорд и Сорбонна - и не связанных со старыми советскими номенклатурами, начало подниматься вверх в эшелонах власти.