Экс-депутат Джейхун Османлы в Euronews о реформах в Азербайджане
Впервые в истории парламент Азербайджана попросил о роспуске по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан" (YAP). Таким образом, Конституционный суд Азербайджана вынес решение в пользу роспуска. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 февраля в соответствии со статьей 98 Конституции АР. Хотя для многих это стало неожиданностью, некоторые видят в таком развитии событий реакцию парламента на программу реформ, осуществляемую президентом Алиевым. Об этом говорится в статье учредителя Azerbaijan Greens, депутата Милли Меджлиса четвертого созыва, доктора философии по экономике Джейхуна Османлы, опубликованного в Euronews.
Автор статьи отмечает, что, по сути, досрочные выборы можно рассматривать как позитивный шаг для демократического развития Азербайджана, обладающего большим потенциалом для ускорения темпов реформ и модернизации законодательного органа.
«Играя немаловажную роль в развитии нефтяной карты Европы более 10 лет, Азербайджан открывает новую главу в потреблении газа ЕС. В этом месяце мы успешно завершили строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу. Однако, необходимость реформы очевидна. Национальная экономика больше не может опираться сугубо на огромные энергетические ресурсы, и, как и наши европейские партнеры, мы должны уделять больше внимания диверсификации экономики и переходу к "зеленой" энергетике. Для достижения этой трансформации национальные институты должны меняться и адаптироваться к основным потребностям населения, таким как чистый воздух, чистая вода и чистая энергия. Это будет возможно только с новым политическим мышлением и с большим участием молодых поколений, трансфомируя давно обсуждаемую в политическом поле идею смены поколений в формат политической повседневности», - говорится в статье.
Автор отмечает, что с завершением строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан стал неотъемлемой частью основных логистических и транспортных проектов между Китаем и Европой.
В статье также говорится, что в новую эпоху, когда регионы Кавказа и Центральной Азии характеризуются социально-экономическим и политическим динамизмом, бюрократия советского типа и глубоко укоренившиеся структуры власти уже не могут быть устойчивыми. Это было признано президентом Алиевым после его переизбрания в 2018 году, который все больше концентрировал свои усилия на реформировании государственных структур и политики, в отличие от первых лет пребывания на посту, когда он в основном сосредоточился на основных геополитических вызовах, а также на поддержании экономического роста.
В то же время, в целях повышения прозрачности и подотчетности политической системы, создания благоприятной деловой среды и обеспечения устойчивого развития Азербайджана, начиная с 2018 года, приоритетной задачей является продвижение молодого поколения на министерские и административные должности. Таким образом, новое поколение молодых политиков, окончивших престижные университеты - такие как Гарвард, Оксфорд и Сорбонна - и не связанных со старыми советскими номенклатурами, начало подниматься вверх в эшелонах власти.
«Заявив, что политики, которые шантажируют или очерняют других, бросают тень на процесс реформ, президент Алиев назначил Али Асадова, реформиста и опытного экономиста, новым премьер-министром во время крупной перетасовки в рядах правительства в октябре прошлого года. Были также заменены несколько правительственных и президентских сотрудников. В качестве помощников президента были назначены бывший помощник вице-президента Анар Алекперов, известный своими профессиональными управленческими навыками, "зелеными" взглядами и мудростью, а также бывший исполнительный директор SOFAZ и выпускник Гарварда Шахмар Мовсумов. Тем временем 44-летний выпускник Университета Дьюк Самир Нуриев был выдвинут на пост главы Администрации Президента», - пишет Джейхун Османлы.
Автор отмечает, что за последние несколько лет были предприняты серьезные усилия по борьбе с коррупцией в Министерстве налогов, Министерстве транспорта и Государственном таможенном комитете, что привело к увольнению министров, замешанных в различных скандалах, касающихся системной и недобросовестной конкуренции.
«Процесс реформ также активно поддерживается первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, которая с 2017 года координирует политику реформ, например, в экономической, социальной и судебной сферах. В этих рамках таможенная система стала более современной и прозрачной благодаря цифровизации, где больше не требуется прямого вмешательства таможенного комитета для сбора пошлин. Эти изменения были направлены на улучшение условий для импортно-экспортных компаний при одновременном разрушении укоренившихся монополий.
Кроме того, успешные реформы были проведены в области налогообложения, особенно в том, что касается повышения прозрачности, сокращения масштабов неформальной экономики, совершенствования налогового администрирования и предоставления налоговых льгот (т. е. налоговых льгот для работников ненефтяного сектора).
Выпускник юридической школы МакДжорджа, министр налогов Микаил Джаббаров был назначен на должность министра экономики. Он также будет отвечать за налогообложение и приватизацию государственных предприятий. Кроме того, были созданы индустриальные парки в Сумгаите и зона свободной торговли в Аляте, что предоставило налоговые льготы иностранным инвесторам. Например, иностранные компании, базирующиеся в Аляте, смогут воспользоваться освобождением от уплаты всех налогов и таможенных пошлин, действуя в рамках общего права», - говорится в статье.
Автор пишет, что национальная модель электронного правительства ASAN получила высокую оценку от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации Объединенных Наций (ООН), в дополнение к премии ООН за лучшее предоставление государственных услуг во всем мире. Инновационные центры комплексного обслуживания служат примером для других стран.
Эти достижения были недавно признаны индексом Doing Business Всемирного банка, где Азербайджан занял 34-е место среди 190 стран и вошел в топ-20 реформаторов в области регистрации собственности, получения кредитов, защиты миноритарных инвесторов и обеспечения исполнения контрактов. Эти экономические реформы сопровождаются судебными реформами, направленными на борьбу с коррупцией в правовой системе при одновременном повышении прозрачности и последовательности судебных разбирательств. В целом ожидается, что в ближайшие годы они ускорят приватизацию государственных предприятий, привлекая все больше иностранных инвестиций.
«Стратегически расположенная между Европой и Азией наша страна готова идти в ногу с духом времени. Как правящая партия, так и основные оппозиционные партии заявили о своей готовности к выборам, в которых примут участие проевропейская оппозиционная партия ReAL, оппозиционные партии "Мусават", "Умид", Партия Демократических Реформ, партия "Великий порядок", партия "Азербайджанский народный фронт", партия "Родина" и другие. Несколько независимых кандидатов, включая представителей СМИ и гражданского общества, а также активистов социальных сетей, таких как Бахтияр Гаджиев, также проявили энтузиазм. Впервые в нашей демократической истории новое экологическое движение, разделяющее ценности глобальных "зеленых" - Азербайджанское Зеленое Движение - стремится принять участие в предвыборной кампании. Этот новый динамизм, несомненно, будет отражен в предстоящем избирательном процессе, который, вероятно, положит начало новой демократической эре в Азербайджане, давая избирателям дополнительную возможность продвигать процесс реформ», - заключает Джейхун Османлы.