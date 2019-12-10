„Потому что США серьезно грозят санкциями. Демократы и республиканцы погружены в глубокий конфликт о возможном импичменте президента Дональда Трампа, в большинстве вопросов в Конгрессе они имеют отличные мнения. Однако это не касается ситуации с делом Nord Stream-2. Как утверждают дипломатические источники в Вашингтоне, проект отвергают обе стороны», - пишет Handelsblatt.

Немецкий еженедельник деловых кругов Handelsblatt опубликовал статью, в которой оценивает предстоящую новую эскалацию в споре о газопроводе Nord Stream-2.

Санкции против Nord Stream-2, которыми уже месяцами грозят проекту, вскоре войдут в жизнь, скорее всего, еще между праздничной паузой (Рождеством и Новым годом — прим.авт.), - пишет газета.

Ссылаясь на информацию медиа, согласно которой проект, касающийся санкций, подготовлен сенатором-демократом Джин Шейхин и республиканцем Тедом Крузом, и оказался увязан с бюджетом оборонного ведомства США. «Финансы Пентагона должны быть утверждены до 20 декабря», - обращает внимание издание. Газета считает, что Трамп не будет тянуть с подписанием закона о санкциях.

Для республиканцев, как и для президента, дело Nord Stream-2 наряду со спором с Китаем, имеет приоритетное значение. Отдельные члены Конгресса от республиканцев хотят радикальных действий — пишет газета. И добавляет: не секрет — американцы хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

Эти санкции США ударят по европейским компаниям, суда которых прокладывают последние участки газопровода, который строит российский «Газпром».

«Они попали бы в нервную точку Nord Stream-2 и значительно бы задержали окончание строительства. Ибо сейчас Россия не в состоянии сама закончить прокладку газопровода» - резюмирует Handelsblatt. И над всем этим висит конфликт между Россией и Украиной. В конце года «погаснет» контракт, регулирующий условия транзита российского сырья через Украину, и именно в тот момент Россия может закрутить кран.

Правда, ввод в строй газпромовской «голубой артерии» уже задерживается. Первоначально планировалось запустить перекачку топлива по ней в Европу до конца года. Однако на днях компания-строитель признала, что срок пуска сдвигается и определится в «ближайшие месяцы», мотивируя это зависимостью от «погодных условий».

Сторонники проекта считают, что он необходим, так как к 2035 году добыча газа в Европе значительно упадет, а потребность в этом топливе будет держаться на высоком уровне. Критики, в свою очередь, считают, что эти инвестиции угрожают энергетическому рынку Евросоюза, а кроме этого лишают Украину прибыли от транзита газа.

Многие страны, в том числе США, в отличие от Германии, решительно отвергают строительство газопровода. С самого начала эту же позицию последовательно занимают три балтийские страны — Латвия, Литва, Эстония и Польша.

Однако, в борьбе с «Газпромом», а точнее, с Кремлем, было потеряно время. А время до сих пор, в сочетании с лоббистом на содержании россиян экс-канцлером Шредером, работало на Москву.

Грядущие санкции со стороны американцев покажут силу или слабость Запада.