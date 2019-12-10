Аун Сан Су Чжи о геноциде мусульман: Армия защищала страну

Как пишет Дойче велле, Аун Сан Су Чжи, награжденная в 1991 году Нобелевской премией мира, заявила в Гааге, что армия Мьянмы защищала страну от вооруженных мятежников, и назвала само обвинение "не отражающим полноту картины и вводящим в заблуждение".

По ее словам, сегодня Мьянма переживает внутренний вооруженный конфликт. Осенью 2016 года мятежники напали на полицейские участки в стране, в ответ власти задействовали армию, указала Аун Сан Су Чжи. Признав, что в ходе этого конфликта могли быть превышены полномочия, она подчеркнула, что власти страны преследуют по закону ответственных за это.

В ноябре 2019 года минюст Гамбии подал в Международный суд ООН иск, обвинив власти Мьянмы в геноциде рохинджа - местной этнической группы, исповедующей ислам. Иск Гамбии к Мьянме основан на докладе экспертов ООН, в котором говорится, что 600 тысяч рохинджа, проживающих в Мьянме, сталкиваются с угрозой геноцида. В этом документе армия Мьянмы обвинена в "затяжном геноциде". Кроме прочего, говорится, что солдаты убили тысячи человек, а также насиловали женщин и жестоко обращались с детьми, сравнивали с землей целые деревни и сжигали людей заживо в их домах. Около 740 тысяч человек, по данным ООН, из-за угрозы геноцида в Мьянме вынуждены были бежать в соседнюю страну Бангладеш.