Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) повторно заказали в Швеции партию противотанкового оружия «AT-4». Этот заказ преследует цели укрепления сухопутных сил страны в противодействии танкам вероятного противника. Противотанковое оружие поступит в Латвию в 2021 году на основе соглашения между НВС и шведским предприятием «SAAB Dynamiks AB».

«В связи с пополнением потенциала противотанкового оружия латвийской армии, в рамках сотрудничества между Латвией и Швецией, любому потенциальному противнику надо считаться с тем, что значительное число его танков может быть успешно уничтожено. Таким образом мы улучшаем возможности сдерживания во всем Балтийском регионе», - считает министр обороны Артис Пабрикс. Об этом сообщает сайт министерства.

«AT-4» - это легкий, калибром 84 миллиметра гранатомет, который до сих пор уже использовали подразделения НВС в обучении борьбы с бронетехникой противника, транспортными средствами и фортификационными постройками.

В конце октября между руководством НВС Латвии и «SAAB Dynamiks AB» было подписано соглашение о сотрудничестве о поставках в течение 7 лет гранатометов «AT-4» и запасных частей и принадлежностей к противотанковому оружию «Carl Gustaf».

Сотрудничество в рамках НАТО балтийская страна развивает не только с соседями по региону.

Важной составляющей процесса здесь рассматривают поддержку со стороны США. Министр обороны А.Пабрикс недавно, участвуя в Национальном форуме безопасности Рейгана в Калифорнии встретился с заместителем госсекретаря США по обороне Джоном Рудом и разговоре с ним высказался о необходимости увеличить военную поддержку Латвии со стороны США.