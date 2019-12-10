Крупнейшие учения НАТО со времен окончания “Холодной войны” наша корреспонденция
Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) повторно заказали в Швеции партию противотанкового оружия «AT-4». Этот заказ преследует цели укрепления сухопутных сил страны в противодействии танкам вероятного противника. Противотанковое оружие поступит в Латвию в 2021 году на основе соглашения между НВС и шведским предприятием «SAAB Dynamiks AB».
«В связи с пополнением потенциала противотанкового оружия латвийской армии, в рамках сотрудничества между Латвией и Швецией, любому потенциальному противнику надо считаться с тем, что значительное число его танков может быть успешно уничтожено. Таким образом мы улучшаем возможности сдерживания во всем Балтийском регионе», - считает министр обороны Артис Пабрикс. Об этом сообщает сайт министерства.
«AT-4» - это легкий, калибром 84 миллиметра гранатомет, который до сих пор уже использовали подразделения НВС в обучении борьбы с бронетехникой противника, транспортными средствами и фортификационными постройками.
В конце октября между руководством НВС Латвии и «SAAB Dynamiks AB» было подписано соглашение о сотрудничестве о поставках в течение 7 лет гранатометов «AT-4» и запасных частей и принадлежностей к противотанковому оружию «Carl Gustaf».
Сотрудничество в рамках НАТО балтийская страна развивает не только с соседями по региону.
Важной составляющей процесса здесь рассматривают поддержку со стороны США. Министр обороны А.Пабрикс недавно, участвуя в Национальном форуме безопасности Рейгана в Калифорнии встретился с заместителем госсекретаря США по обороне Джоном Рудом и разговоре с ним высказался о необходимости увеличить военную поддержку Латвии со стороны США.
Во время встречи с когрессменом-республиканцем Майклом Тернером министр обороны в диалоге акцентировал внимание американского законодателя на необходимости расширения военного присутствия военных Соединенных Штатов в Латвии.
Напомним, что с 2014 года вооруженные подразделения США на ротационной основе находятся в Балтийских государствах в рамках операции «Atlantic Resolve», таким образом демонстрируя неперырвный вклад в коллективную безопасность стран НАТО, обеспечивая мир и стабильность Балтии и Польши.
В Латвии на вооружении есть не только гранатометы из Швеции. Год назад был подписан контракт на покупку у США четырех новых вертолетов UH-60M «Black Hawk», которые важны не только для обороны, но и могут использоваться для гражданских операций (поиска или спасения). Американцы поставляют в Латвию и системы связи, приборы ночного видения и транспортные средства.
Понятно, что все вооружение не ржавеет на складах. Многонациональные силы НАТО в Балтийских странах постоянно проводят учения, занятия по улучшению взаимодейтсивя в полевых условиях. Как сообщило агентство Reuters, весной следующего года в Европе состоятся крупнейшие за 30 лет учения НАТО.
Согласно заявлению американского генерал-майора Бэрри Сигуина, руководителя операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии, 20 тысяч солдат прибудут из-за океана в Европу и будут переброшены на восточный фланг континента.
Центром же учений станет Германия. Переброска будет осуществляться через Бельгию и Нидерланды, далее через Германию в Польшу и на восточную границу НАТО — то есть, в страны Балтии.
Всего в учениях будет участвовать порядка 37 тысяч военных альянса.
Такого не было со времен окончания «холодной войны». Reuters считает, что эти учения своего рода предупреждение России.