Цифровая Новогодняя кампания от Azercell
Соответствуя мировым тенденциям в области телекоммуникаций и предлагая своим пользователям разнообразные мобильные решения, Azercell Telekom запускает Новогоднюю кампанию в честь наступающего 2020 года.
Так, в рамках кампании с 9 декабря 2019 года по 9 января 2020 года для пользователей услуг iVi, Bookmate, Zvuk интернет будет бесплатным.
Чтобы участвовать в кампании, сеть пользователя должна быть открыта для входящих и исходящих звонков, а баланс абонента должен составлять минимально 1AZN. Но самое главное, интернет на мобильном устройстве пользователя должен быть активен. Абоненты смогут воспользоваться кампанией, набрав соответствующие коды данных сервисов.
Отметим, что для активации месячной подписки на Мобильный кинотеатр iVi нужно набрать код *302#, месячной подписки на сервис Bookmate — *533# и месячной подписки на сервис Zvuk –– *707#.
Напомним, в рамках сервисов Azercell Plus мобильные приложения iVi, Bookmate и Zvuk дают безлимитный доступ к тысячам фильмов, книг и музыкальных произведений. Один из подарков Azercell в честь предстоящих праздников – это предоставление возможности пользоваться этими сервисами в течение одного месяца без расходов на интернет.