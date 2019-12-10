Чтобы ни говорили скептики, а формирование нового облика Саудовской Аравии происходит стремительными темпами. Не прошло и года с момента, когда женщинам разрешили находиться за рулем, а также выезжать за границу самостоятельно, без сопровождения мужчины-опекуна – как опять им вышло послабление. Теперь и в ресторан, это место порока, они могут входить с того же входа, что и мужчины.

В минувшие выходные министерство муниципалитетов Саудовской Аравии заявило, что ресторанам больше не обязательно иметь отдельный вход для женщин – они могут входить через те же двери, что и мужчины.

Правда, за бортом этого прогрессивного шага осталось три обстоятельства. Во-первых, совершенно не ясно, уберут ли теперь внутренние перегородки в заведениях общепита, которые разгораживали зал на женско-детскую и мужскую половины. Во-вторых, так ничего и не сказано о ликвидации отдельных входов в школах и больницах. Ну и, наконец, принятое решение носит не обязательный, а рекомендательный характер. То есть, захочет владелец заведения – ликвидирует отдельный вход, захочет – оставит, все на его усмотрение.

И в этих оговорках – вся суть политики модернизации Королевства, которую активно проводит наследный принц, 34-летний Мохаммед бин Салман, он же – фактический главноуправляющий Саудовской Аравии при страдающем Альцгеймером отце. Без резких движений, буквально - в год «по чайной ложке», по сути – законодательно не возражая против того, что уже становится реальностью, поскольку от тех же раздельных входов растущие в столице в последние пару лет как грибы после дождя закусочные, кафе, конференц-центры и концертные залы явочным, так сказать, порядком спокойно отказываются.

Поэтому, можно говорить о прогрессивных реформах и формировании нового облика. А можно – о правовой констатации того, что естественным образом отмирает.

И еще об одной характерной черте прогрессивных преобразований в Саудовской Аравии просто необходимо сказать. При каждом своем шаге на пути модернизации Королевства Мохаммед бин Салман, которого СМИ называют МБС или «маленьким принцем», намекая во втором случае на его неприлично молодой для главноуправляющего возраст, предпочитает предварительно провести «зачистку» возможных оппонентов. Причем – как со стороны консервативного, так и со стороны радикально-реформаторского крыла. Особо «упертых» противников преобразований, кричащих о «богохульстве» и «порушенных традициях» без особых церемоний отправляют на короткие сроки в тюрьму. Где с ними проводят вдумчивые собеседования по поводу того, что считать нарушением традиций, а что – нет.