Ильхам Алиев выделил деньги «Азерсу»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана ОАО «Азерсу» первоначально выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечит финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.