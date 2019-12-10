«В Баку все еще актуально определение границ исторического центра. На последней встрече президента Азербайджана с творческой интеллигенцией я поднял этот вопрос, и Ильхам Алиев поддержал мое предложение», - сказал haqqin.az председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде.

«Баку имеет исторический центр, и обязательно следует определить его границы, - утверждает известный архитектор. - Сегодня центр столицы разделен между четырьмя административными районами – Сабаильским, Ясамальским, Насиминским и Наримановским. Хотя все они и подчинены городской власти, понятно, что у каждого из четырех руководителей, четырех команд различный взгляд на обустройство своего района. Я предлагаю, чтобы эти границы были четко определены и на основе исторического центра Баку была создана специальная территориальная единица».

Э.Касимзаде полагает, что в случае такого решения, на определенной территории должны действовать особые законы, нормы, отличные от тех, что распространяются на другие районы города. В связи с этим он подчеркивает, что расширение полномочий Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, очень правильное и своевременное решение главы государства.

«Требования к застройке и реконструкции в Ени Ясамале и историческом центре не могут быть одинаковыми. Это непреложно. Тогда мы обязательно добьемся сохранения исторического облика старого Баку. Кроме того, с расширением функции Госслужбы, согласно трем распоряжениям главы государства, появятся пять региональных отделений, которые будут работать над охраной исторических памятников в Баку, Нахчыване, в Северо-Западном, Южном и Центральных округах. Это будет способствовать сохранности исторических зданий, памятников культуры. В Загатале и Гахе, например, есть такие памятники, находящиеся на грани исчезновения, что мы просто обязаны предотвратить», - отметил архитектор.

Э.Касимзаде считает, что было бы неплохо, если бы представители бизнеса приняли в этой программе участие.

«К сожалению, порой мы видим обратное. Главным образом, именно частные компании позволяют себе разрушать исторические здания, чтобы на их месте построить свои уродливые многоэтажки. При очередной встрече с главой государства я обязательно вновь подниму этот вопрос. Наш город имеет уникальную архитектуру, и мы обязаны сохранить древний исторический центр Баку для будущих поколений», - призывает Э.Касимзаде.