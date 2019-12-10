Time назвал «Человека года»

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time. Соответствующая информация была озвучена в эфире программы "Тудэй" на телеканале NBC, сообщает ТАСС.

Традиционно в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.