Поздравив посла с назначением, председатель Госкомитета рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Катаром, о важной роли дружеских отношениях между главами двух государств в развитии двухсторонних отношений.

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом аль Хинзабом, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, рассказав гостю о проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформах в таможенной системе, отметил то, что за счет внедренных новшеств были упрощены таможенные процедуры, облегчена международная торговля, обеспечена прозрачность, удовлетворенность граждан, устранена теневая экономика и были достигнуты значительные успехи в увеличении транзитных возможностей Азербайджана.

Сафар Мехтиев, отметив рост взаимного товарооборота между Катаром и Азербайджаном, заявил, что есть еще большие возможности увеличить экспортно-импортные операции между двумя странами и призвал максимально использовать эти возможности.

Коснувшись затем сотрудничества между таможенными органами двух стран, председатель Госкомитета подчеркнул важность углубления этого сотрудничества, изучения деятельности и обмена опытом между таможенными органами.

Председатель Госкомитета сказал, что «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о взаимной административной помощи для оптимального применения таможенного законодательства и ликвидации, расследования и борьбы с таможенными правонарушениями», которое планируется подписать, придаст стимул развитию сотрудничества между таможенными органами двух стран и ускорит интеграцию.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Хамад Абдуллах аль Хинзаб сказал, что отношения между Азербайджаном и Катаром динамично и эффективно развиваются в различных сферах. Посол заявил, что торговой инвестиционный климат в Азербайджане очень привлекателен и отметил важность того, чтобы катарские предприниматели воспользовались этими условиями. Посол также отметил важность увеличения товарооборота между двумя странами и усиления сотрудничества таможенных органов.

Встреча была продолжена обменом мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.