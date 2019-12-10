Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 17:07

В Риге состоялась встреч премьеров трех стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. В ней приняли участие представители Польши, Финляндии, а также Еврокомиссии. Обсуждались важные транспортные и энергетические вопросы. Однако главной темой саммита было строительство железнодорожной магистрали, которая свяжет эстонские Таллинн и Пярну, столицу Латвии Ригу, литовские Паневежис, Вильнюс, Каунас со столицей Польши Варшавой. Колея будет европейской — 1435 мм, вместо существующей на постсоветском пространстве 1520.

Участие в проекте Финляндии не формальное. Расстояние между Хельсинки и Таллинном небольшое, и логично, что если между двумя столицами существует развитое паромное сообщение, то присоединение финнов к проекту вполне целесообразно. На пресс-конференции после встречи премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис уверенно заявил, что страны сделать все, чтобы проект века был успешно реализован. С ним солидарны и коллеги из Латвии и Эстонии. Все они приняли единодушное решение лично контролировать процесс. И литовский премьер, и премьеры соседних стран прекрасно понимают, что Rail Baltica – не только экономический проект. Несомненно, он является частью транспортной инфраструктуры стран-членов НАТО, когда в случае кризиса по магистрали можно будет оперативно передислоцировать военную силу. После встречи премьер Латвии Кришьянис Кариньш отметил с удовлетворением, что движется вперед фаза проектирования, а на отдельных участках уже ведутся строительные работы.