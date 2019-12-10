У Прибалтики свой Баку-Тбилиси-Карс наша корреспонденция
В Риге состоялась встреч премьеров трех стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. В ней приняли участие представители Польши, Финляндии, а также Еврокомиссии. Обсуждались важные транспортные и энергетические вопросы.
Однако главной темой саммита было строительство железнодорожной магистрали, которая свяжет эстонские Таллинн и Пярну, столицу Латвии Ригу, литовские Паневежис, Вильнюс, Каунас со столицей Польши Варшавой. Колея будет европейской — 1435 мм, вместо существующей на постсоветском пространстве 1520.
Участие в проекте Финляндии не формальное. Расстояние между Хельсинки и Таллинном небольшое, и логично, что если между двумя столицами существует развитое паромное сообщение, то присоединение финнов к проекту вполне целесообразно.
На пресс-конференции после встречи премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис уверенно заявил, что страны сделать все, чтобы проект века был успешно реализован. С ним солидарны и коллеги из Латвии и Эстонии. Все они приняли единодушное решение лично контролировать процесс.
И литовский премьер, и премьеры соседних стран прекрасно понимают, что Rail Baltica – не только экономический проект. Несомненно, он является частью транспортной инфраструктуры стран-членов НАТО, когда в случае кризиса по магистрали можно будет оперативно передислоцировать военную силу.
После встречи премьер Латвии Кришьянис Кариньш отметил с удовлетворением, что движется вперед фаза проектирования, а на отдельных участках уже ведутся строительные работы.
Учитывая критику, в последнее время звучавшую по поводу проекта (первые стройработы должны были начаться в 2016 году), премьеры поручили отраслевым министрам до февраля 2020 года дать совместное предложение по модели внедрения проекта.
В ходе дискуссий в Риге три балтийских премьера призвали Польшу и Финляндию активнее включиться в реализацию важного стратегического проекта.
Rail Baltica – это совместное предприятие в виде акционерного общества. Акционерами в нем являются «Литовская железная дорога», «Европейские железнодорожные линии» и эстонская Rail Baltic Estonia. К проектированию и авторскому надзору над одним из участков привлечено международное объединение — французская, немецкая и латвийская компании, выигравшее конкурс на сумму боле чем 12 миллионов евро. Офис находится в центре Риги.
Трансбалтийский проект призван связать страны Балтии со «старой» Европой посредством единой европейской колеи, которая начинается на территории Польши.
Необходимо отметить, что железнодорожное сообщение между Литвой и Польшей существовало и раньше. В советское время в вагонах, шедших на запад, на границе меняли колесные пары. Так было, например, в Бресте, обычно ночью, когда пассажирам приходилось ездить поездом Москва-Берлин.
Еще 10 лет назад можно было поездом доехать до Варшавы. Сам ездил туда, пересаживаясь в «европоезд» на литовской станции Шештокай на границе, и успешно добирался до польской столицы. Позже эти поезда отменили, обострив проблему.
Бюджет этой грандиозной стройки в последнее время вырос почти вдвое. По последним данным, он приближается к 6 миллиардам евро. 85 процентов суммы финансирует Евросоюз. Протяженность трассы 870 километров. По ней должны пойти скоростные электропоезда — пассажирские и грузовые. Линия участка Таллинн-Каунас должна быть завершена к 2026 году, а вся магистраль к 2027-му.
Благодаря новой транспортной артерии за считанные часы можно будет доехать от Риги до Варшавы, от Таллинна до Вильнюса.
Датские архитекторы уже спроектировали впечатляющее преображение Рижского центрального вокзала, которое затронет не только этот железнодорожный узел, но значительную часть прилегающей городской инфраструктуры. Отсюда пойдет ветка к аэропорту «Рига», чтобы обеспечить быстрые поездки для прилетающих или улетающих из столицы Латвии пассажиров. Таким образом, Рига превратится не только в крупный аэрохаб, но и в мощный транспортный центр Балтии и Северной Европы.