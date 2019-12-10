Ровнаг Абдуллаев назначил нового директора НПЗ имени Гейдара Алиева
Приказом президента Госнефтекомпании Азербайджана Ровнага Абдуллаева Бахтияр Ибрагим оглу Мамедов назначен директором Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, экс-директор завода Эльман Аббас оглу Исмаилов – заместителем вице-президента SOCAR по переработке. Об этом сообщили Report в SOCAR.
Бахтияр Мамедов - выпускник Азербайджанской нефтяной академии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Начал карьеру на НПЗ "Азернефтьяг", где проработал на различных должностях до 2015 года. В 2015-2016 годах - замначальника отдела НПЗ имени Гейдара Алиева, в 2016-2019 годах - главный инженер - заместитель директора Карбамидного завода.