В Армении отказались снять обвинения с Саргсяна

Генпрокуратура Армении не будет снимать обвинения с экс-президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

"Ходатайство адвокатов Саргсяна отклонено", - сказала она, подчеркнув, что вменяемые экс-главе государства деяния не связаны с его должностными обязанностями, поэтому не могут быть применены конституционные гарантии неприкосновенности.

Специальная следственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства средств на сумму свыше $1 млн путем растраты. Злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам.