Тору впервые перевели на азербайджанский язык

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения НАНА Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент Теймур Садыхов впервые перевел с оригинала Тору на азербайджанский язык, сообщает Trend со ссылкой на институт.

Предисловие к книге написали преподаватель факультета востоковедения БГУ профессор Насрулла Мамедов и ныне покойный академик Васим Мамедалиев. Консультантом нового издания является раввин религиозной общины горских евреев Азербайджана Авраам Якубов.

Хотя Тора переведена на многие языки мира, переводов на азербайджанский язык до настоящего времени не было.

Перевод Торы на азербайджанский язык начался в 2014 году и был завершен в 2019-м.