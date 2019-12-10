Пропавшую более 20 лет назад знаменитую картину нашли в стене музея

Картина австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", считавшаяся украденной с 1997 года, найдена рабочими в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце, откуда она и пропала, сообщает РИА Новости.

По словам представителя полиции Пьяченце, картина была обнаружена в черном мешке в перегородке между внешними стенами галереи. На нишу наткнулись рабочие, которые проводили чистку стен от плюща.

Не исключено, что мешок с картиной оставался на этом месте с 1997 года. Картина отдана на экспертизу, которая установит подлинность этого произведения.

"Портрет женщины" входил в список самых разыскиваемых произведений мирового искусства.