Путин: Европарламент искажает правду о Великой Отечественной

Попытки искажения правды о Великой Отечественной войне не прекращаются, к ним подключились и «вполне респектабельные» институты, в том числе Европарламент, заявил президент Владимир Путин.

«Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», – передает слова Путина ТАСС.

В пример он привел резолюцию Европарламента, в которой, по его словам, на одну доску фактически ставят «и нацистских агрессоров, и Советский Союз».

«Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата», – сказал Путин.