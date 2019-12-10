Редакция haqqin.az 18:18

Со дня своего основания haqqin.az посвятил сотни публикаций одной из самых злободневных проблем в нашей национальной повестке – уничтожения исторического наследия и уникальной архитектуры Баку. С первого дня мы бьем в набат, хотя проблема сохранения старого Баку на протяжении десятилетий была в центре внимания всех изданий, в которых работал и которые учреждал глава haqqin.az. К сожалению, правительство Азербайджана спохватилось слишком поздно, ибо жажда наживы накрыла пеленой глаза многих олигархов и нуворишей в их стремлении завладеть шальными нефтедолларами на останках погибающего старого Баку. Произошло непоправимое. Мы потеряли лучшие и уникальные образцы-произведения архитектурного искусства старого Баку, более того, слепое хаотичное строительство без Генплана нового города, о чем с болью в душе заговорил президент И.Алиев, создало глубокую пропасть между двумя историческими вехами. Как воссоздать историческую неразрывность нового и старого Баку? Что надо сделать для спасения и возрождения архитектурного наследия? Большую работу в этом направлении проводит организация Bakı Abadlıq Xidməti. Этой организации удалось спасти путем реставрации и реконструкции сотни зданий в историческом центре. Что сделано и что еще предстоит сделать? Об этом с нами вместе будет рассуждать известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев. С сегодняшнего дня Э.Алиев – ведущий нашей новой рубрики: От нового Баку к старому Баку. Мы возвращаемся к нашим истокам… * * *

Наш родной город Баку во все периоды архитектуры славился своей красотой. Прогуливаясь по улицам города в наши дни, как будто переносишься из одной архитектурной эпохи – в другую. Самый главный наш памятник архитектуры – Девичья башня, ровесник нашей эры. Очень много на Апшеронском полуострове архитектуры средних веков: крепостей и замков. В конце XIX – начале XX веков, в период «Art Nouveau» в архитектуре и искусстве, в городе творили многие известные мастера азербайджанской и европейской архитектуры, и именно благодаря их проектам центральная историческая часть Баку изумляет нас своей архитектурной красотой. Специалисты-зодчие очень хорошо знают столицу Азербайджана по архитектуре периода конструктивизма 1920-1930-х годов – по моему мнению, визитной карточки города. Этому периоду в архитектуре Баку угрожало полное исчезновение, но, к счастью, за последние годы была восстановлена гостиница «Старый Интурист», построенная по проекту русского архитектора Алексея Щусева, великолепно реконструировано здание общества «Динамо» архитекторов Константина Сенчихина и Моисея Гусмана. Гордится наш город и архитектурой т.н. «сталинского» периода 1940-1950-х годов, архитектурой, полной уюта и любви. В последние годы я работаю над изданием, посвящённом этому интереснейшему периоду архитектуры в Азербайджане и почти каждый день доставляю себе огромное удовольствие, мысленно переносясь в эпоху сталинского ампира.

В жестких рамках многочисленных ограничений азербайджанские архитекторы творили и создавали великолепные произведения советского модернизма в период социализма 1970-1980- годов. Сегодня же мы гордимся современной архитектурой столицы периода после восстановления независимости. В Баку появились шедевры как выдающихся мастеров мировой архитектуры, так и азербайджанских архитекторов. Представляете, сколько этапов в истории развития архитектуры нашего города? В этой статье хочу рассказать Вам историю одного из красивых зданий Баку периода середины ХХ века, т.н. «сталинского периода», когда в нашей стране творили зодчие Садых Алекперович Дадашев, Микаэль Алескерович Усейнов, Таир Абдуллаевич Абдуллаев, Ганифа Алиискендерович Алескеров, Газанфар Мадатович Ализаде, Абдулвахаб Рагимович Саламзаде, Энвер Алиевич Касимзаде, Леонид Семенович Бретаницкий, Леонард Игнатьевич Гонсиоровский, Вадим Михайлович Иванов, Анвер Алекперович Исмаилов, Фаина Романовна Леонтьева, И.В.Вартанесов (к большому сожалению, инициалы архитектора пока не удается найти), Музаффар Мадатович Мадатов, Гасан Алиевич Меджидов, Владимир Оскарович Мунц, Лев Владимирович Руднев, Арам Вартанович Саркисов, Константин Иванович Сенчихин и другие, благодаря которым Баку славится своеобразием архитектуры 1940-1960-х годов.

Это здание сегодняшнего Музейного Центра Министерства культуры Азербайджанской Республики, расположенное в самом центре города Баку у Приморского бульвара. Памятник архитектуры был построен в 1955-1960 годах по проекту известного азербайджанского архитектора Гасана Алиевича Меджидова (12.12.1914 – 11.01.1978) и сдан в эксплуатацию в 1960 году как Филиал Московского Музея имени В.И.Ленина. Решение о строительстве здания было принято в начале 1950-х годов как филиала московского Музея И.В.Сталина к 75-летию руководителя Советского государства. По первоначальному проекту объем здания должен был стать своего рода постаментом для гигантской скульптуры «вождя всех народов», обращенной к морю. Однако к моменту начала строительства здания Иосиф Сталин умер, произошло развенчание культа личности и проект здания перепрофилировали. В здании решили разместить Бакинский филиал Центрального музея В.И.Ленина, созданный постановлением ЦК КПСС от 4 августа 1954 года на базе Музея истории большевистских организаций Азербайджана им. И.В.Сталина и открытый для массового посещения чуть ранее, в апреле 1955 года. В 1955-1959 годах Бакинский филиал Центрального музея В.И.Ленина занимал старое помещение музея истории большевистских организаций Азербайджана (6-й Коммунистический переулок, дом 3), где было всего 15 небольших экспозиционных залов.

Работать над проектом было поручено архитектору Гасану Меджидову, который был одним из самых талантливых азербайджанских зодчих, по проектам которого в Баку построены Дворец культуры имени Дзержинского (1948 год, ныне культурный центр им.Шахрияра), Государственный драматический театр в городе Нахчыване (1950 год), здание Министерства внутренних дел (1954 год), гостиница «Баку» (1970 год, в настоящее время снесена), станция метро «Азизбеков» (1972 год), кинотеатр им.28 апреля (1952 год, ныне детская филармония), жилые дома по проспекту Азербайджан, здание Музея Низами в Гяндже, первого аэропорта «Бина» в Баку и другие. Проект филиала Московского Музея имени В.И.Ленина в Баку – одна из лучших работ архитектора. Фасад здания Музея обращен к основной городской магистрали, проспекту Нефтяников, и к Приморскому бульвару. В плане близкий к квадрату кубический объем здания, со всех сторон обнесенный колоннами, высится в центре бывшей площади имени Григория Константиновича Петрова, одного из 26-ти Бакинских комиссаров. Площадь имени Григория Петрова была для Баку крайне значимой. Потому что пока не был построен Дом Правительства с огромной трибуной (по принципу трибуны на мавзолее Ленина), парады и демонстрации проходили по набережной мимо площади. Для этого на площади была построена по проекту архитектора Константина Ивановича Сенчихина трибуна, развернутая к улице. Это капитальное двухъярусное каменное сооружение, на фасаде которого находилась зарешеченная арка, было довольно большим – более 30 метров в длину. Исчезнувшая же вследствие строительства здания площадь была обустроена по проекту архитектора Гасана Меджидова.

В апреле 1960 года, накануне 90-летия со дня рождения В.И.Ленина и 40-летия Коммунистической партии Азербайджана и Азербайджанской ССР, музей перешел в новое четырехэтажное здание по проспекту Нефтяников. Так сложилось, что здание Бакинского филиала являлось первым в Советском Союзе зданием, специально построенном для музея В.И.Ленина. Во времена СССР в фондах Музея находилось более 110000 экспонатов, а в 26 залах находилось около 6000 экспонатов. В здании есть также круглый зал, ротонда, увенчанная стеклянным куполом. В наши дни фасад здания Музея эффектно смотрится с набережной и моря. На главном фасаде здания музея колоннада образует глубокую лоджию, на боковых и заднем же фасаде это приставленные к стене полуколонны. Бакинский филиал Центрального музея В.И.Ленина вместе с четырьмя мемориальными историко-революционными музеями (музей «Подпольная типография «Нина», Квартира-музей Мешади Азизбек оглы Азизбекова, Квартира-музей Сергея Мироновича Кирова, музей «Союз нефтепромышленных рабочих и редакция газеты «Гудок»») был одним из центров идеологической работы по пропаганде ленинизма и коммунистического воспитания трудящихся на примере жизни и деятельности В.И.Ленина в Азербайджанской Республике. В 1991 году, после распада СССР, на основании указа Президента Азербайджанской Республики, здание было передано Министерству культуры Азербайджанской Республики и переименовано в Музейный Центр. В 2014 году, к 100-летию со дня рождения выдающегося зодчего, Министерством культуры, совместно с Союзом архитекторов, была торжественно открыта на главном фасаде здания памятная доска в честь Гасана Алиевича Меджидова.