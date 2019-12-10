Отец и мачеха двух малолетних братьев - Гулу и Гусейна, - которые избивали детей в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, привлечены к следствию.

По факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 127.2.2 («Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), 133.2.3 («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией») и 133.2.4 («Истязание лица, заведомо для обвиняемого не достигшего 14-летнего возраста, а также находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР.

Следствие установило, что Хагани и Нурана Акперовы регулярно избивали и издевались над малолетними Гулу и Гусейном. В частности, в октябре 2019 года Гулу получил термический ожог второй степени носа и лба, его душили так, что остался странгуляционный след, есть синяки и следы побоев по всему телу и т.д. У Гусейна – гематомы, смещенный перелом правой ноги, кровоподтеки, термический ожог пальцев второй степени и т.д. Побои были получены, когда дети проживали с отцом и мачехой, что подтверждено судмедэкспертизой.

Дети подтвердили то, что их избивали. Хагани Акперов арестован, Нурана Акперова, находящаяся на 16-й неделе беременности, взята под полицейский надзор. Назначены различные судмедэкспертизы, направлено обращение о рассмотрении вопроса лишения отца родительских прав. Для лечения и социально-психологической адаптации и реабилитации детей привлечены специалисты.

Дело находится на особом контроле генпрокурора Закира Гаралова.